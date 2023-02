¡Crean canción de la venganza de Clara Chía a Shakira! "Conmigo facturas" Este es el video y la letra del tema que se ha hecho viral y que han creado en apoyo a Clara Chía. La canción es una respuesta al la sesión #53 de Shak y Bizarrap. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A varias semanas del bombazo de Shakira y Bizarrap, su sesión #53 sigue inspirando y dando de qué hablar. En esta ocasión, el asunto tiene que ver con Clara Chía. Desde el programa español, Fiesta, de la cadena Telecinco, su equipo creó una canción como si se tratara de la respuesta de la novia de Gerard Piqué a la cantante. La letra ha provocado tal impacto, que ya se ha hecho viral. Sin bien la joven no ha tenido nada que ver con esta ocurrencia, sus defensores están encantados de ver en esta melodía lo que muchos piensan. Clara Chia y Shakira Credit: G3/The Grosby Group; Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Estas son algunas de las perlitas que se sueltan en este tema interpretado por la periodista María Verdoy ya en boca de todos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa' ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas", dice una de las estrofas. Pero hay más. "Tienes fama, de cantante buena, y esta letra, va a ser tu condena, no me nombres, no es como me pintas, me estoy cansando y no puedo más con tu actitud, uh, uh, uh, uh", lee otra de las partes. La cosa no termina aquí. Una de las personas del equipo del show televisivo español, tuvo la idea de pasarse por la casa de Shakira y darle al play a esta versión en plan vacilón. No hubo reacción de Shakira, pero el tema sonó alto y claro frente a la puerta de su hogar. Quienes sí se han mostrado encantados son los defensores de la parejita que han aplaudido esta broma. Para otros, sin embargo, es de muy mal gusto. Para gusto, valga la redundancia, los colores.

