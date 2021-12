Revelan un hermoso árbol navideño en honor al fallecido Alexander Sánchez, el mago de la Navidad de los famosos El fallecido diseñador Alexander Sánchez ha sido homenajeado con la confección de un majestuoso árbol de Navidad que hicieron en unas 24 horas para recordar al llamado mago de la Navidad de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El espíritu de Alexander Sánchez no puede dejar de sentirse en estas fiestas decembrinas. Sus amigos y familiares cercanos, sus colegas, e incluso cada cliente para los que hizo un arreglo navideño, se sienten especialmente agradecidos en esta época del año con quien fuera nombrado el mago de la Navidad. Sánchez, quien le diseñó árboles de Navidad a una gran cantidad de famosos, murió el pasado noviembre a causa de un accidente cerebrovascular. Juan Sebastián, su pareja, contó en una entrevista para People VIP que el equipo de trabajo ha homenajeado al diseñador con la confección de un majestuoso árbol de Navidad, que hicieron en unas 24 horas. Árbol de navidad en honor a Alexander Sánchez Árbol de navidad en honor a Alexander Sánchez | Credit: Equipo Alexander Sánchez "Mostrar nuestra gratitud para quien fue en vida nuestro guía y mentor, Alexander Sánchez", dijo el cofundador de la empresa, la cual ahora preside. "Como ser humano era creativo, loco, atrevido, innovador, una persona que se atrevió a experimentar como niño que se para frente a un juguete y comienza a jugar, a crear, a inventar historias a través de ese talento tan hermoso que tenía", aseguró. Este es el primer árbol navideño que abre la colección Celestial de Navidad para el año 2022. Árbol de navidad hecho por Alexander Sánchez Árbol de navidad hecho por Alexander Sánchez | Credit: Equipo Alexander Sánchez Aunque Sánchez ya no está, su espíritu y sobre todo sus enseñanzas persisten entre quienes lo rodearon. Ni sus ideas, ni su proyecto dejarán de existir, aseguraron. "Hay Alexander Sánchez para rato", dijo su pareja. "Es una marca que ha prosperado, que tiene más de 12 años forjando junto a un equipo". Árbol de navidad hecho por Alexander Sánchez Árbol de navidad hecho por Alexander Sánchez | Credit: Equipo Alexander Sánchez Entre los proyectos que ahora tienen, se encuentra el llamado Navidad sin fronteras, con el cual pretenden abrir su primera galería de arte en Miami, la cual fue pospuesta tras el fallecimiento del diseñador, y que exhibirá árboles de Navidad y arte floral durante todo el año. Por otra parte, se han propuesto fortalecer su academia de arte, la cual ha formado a más de 2,000 alumnos, muchos de los cuales se unen luego a su marca. Árbol de navidad hecho por Alexander Sánchez Árbol de navidad hecho por Alexander Sánchez | Credit: Equipo Alexander Sánchez En vida, Sánchez hizo increíbles árboles de Navidad para personalidades como María Celeste Arrarás, Rashel Díaz, Chiquibaby, Carolina Sandoval y Catherine Siachoque, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Árbol de navidad hecho por Alexander Sánchez Árbol de navidad hecho por Alexander Sánchez | Credit: Equipo Alexander Sánchez El pasado mes de noviembre Juan Sebastián anunció la muerte del diseñador, la cual dejó un profundo vacío entre todos los que le querían y admiraban. "Nos queda su gran legado y la MAGIA impregnada en cada momento vivido a su lado, su alegría y su amor por cada obra de arte que realizó, el amor infinito que impregnó en cada árbol de navidad, en cada alumno que se formó con él en muchos rincones del mundo, en cada boda, en cada fiesta que hizo, en cada familia que llenó de amor y en cada "mago" que ahora harán que su arte trascienda", dijo su pareja.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Revelan un hermoso árbol navideño en honor al fallecido Alexander Sánchez, el mago de la Navidad de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.