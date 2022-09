La protagonista de Friends luce genial en bikini: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Courteney Cox luce espléndida con un bikini mientras se divierte junto a su novio durante sus vacaciones en Positano Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Courteney Cox, de 58 años, luce sumamente feliz junto a su novio durante unas vacaciones en Positano: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Courteney Cox Courteney Cox luce espléndida con un bikini mientras se divierte junto a su novio durante sus vacaciones en Positano Credit: Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group Así de sonriente se dejó ver la protagonista de la serie Friends durante unas vacaciones en Positano. La actriz de 58 años lució espléndida ataviada con un bikini negro. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Victoria Ruffo Victoria Ruffo y Pedro Moreno en una locación de la telenovela "Corona De Lágrimas 2 Credit: Mezcalent La actriz y y Pedro Moreno se dieron un beso durante las grabaciones de la telenovela Corona de lágrimas 2, producción de José Alberto "El Güero" Castro que hace una década protagonizaron Victoria Ruffo como Refugio y José María Torre, Alejandro Nones y Mane de la Parra como los hermanos Chavero. 2 de 6 Ver Todo Jennifer López y Ben Affleck Bennifer regresan a LA después de su luna de miel en Italia Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Los recién casados ​​aterrizaron en un enorme jet privado a su regreso a Los Ángeles después de su estadía en Italia. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Victoria Beckham Victoria y David Beckham muy enamorados se acurrucan durante un paseo en barco en Miami Beach Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La empresaria de 48 años y su esposo, David Beckham, se acurrucaban mientras tomaban el sol rodeados de familiares y amigos en su barco en South Beach. 4 de 6 Ver Todo Natalia Jiménez Natalia Jiménez trae su gira "Antología 20 años Tour" al James L. Knight Center Credit: Mezcalent La artista llevó su gira 'Antología 20 años Tour' al James L. Knight Center, en Miami, donde la cantante española interpretó sus temas clásicos y renovados en las pasadas dos décadas. 5 de 6 Ver Todo Chrissy Teigen Chrissy Teigen muestra su embarazo en bikini durante unas vacaciones en lago de Como Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La guapa modelo mostró su embarazo en bikini durante unas vacaciones en Lago de Como. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

