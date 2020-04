Costumbres y tradiciones de Pascua de los famosos Dale una mirada a las tradiciones de Pascua de los famosos y sus familias. By Andrés Rubiano ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La llegada de la Pascua en este 2020 sin duda será recordada por millones alrededor del mundo, ya que el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 transformó por completo las populares tradiciones de la Semana Santa. Desde luego, a pesar del distanciamiento social que se vive en el planeta, múltiples personalidades festejaron la Pascua desde casa y junto a su familia. Dale una mirada a las celebridades y sus tradiciones para festejar la resurrección de Jesús. La familia real británica Como parte de sus tradiciones cristianas, la familia real se reúne en Winsor cada Domingo de Pascua para asistir a una misa y conmemorar la resurrección de Jesús. Pero en esta ocasión, a pesar de que no pudieron estar juntos, los miembros de la monarquía británica se volcaron a sus redes sociales para festejar la ocasión junto a sus seguidores. La reina Isabel II compartió un bello mensaje a través de las redes sociales de la familia real en la que habló sobre cómo la luz siempre vencerá a la oscuridad. Por su parte, el clan del príncipe William y su familia compartió esta imagen del Palacio de Kensington, junto a la cual se puede leer: “Deseándoles a todos una feliz y segura Pascua”. Jennifer López Para Jennifer López sus creencias religiosas son muy importantes y así lo deja ver la estrella cada vez que junto a su familia dedica un tiempo especial para la celebración de días como la Pascua. Durante la más reciente celebración del Domingo de resurreción, la Diva del Bronx no sólo aprovechó para enviar un bello mensaje de esperanza a sus millones de seguidores, también compartió detalles de la celebración de Pascua que tuvo junto a sus hijos Max y Emme, su prometido Alex Rodríguez y sus hijas Natasha y Ella. Una divertida cacería de huevos no podía faltar. Adamari López Otra de las grandes estrellas del mundo del entretenimiento latino que festeja en grande la Pascua es Adamari López. Desde la llegada al mundo de Alaïa, la familia de Toni Costa ha convertido en tradición para el Domingo de resurrección el compartir con sus millones de seguidores bellas fotografías familiares. Familia Kardashian A pesar de ser una de las familias más controversiales del mundo del espectáculo, la familia Kardashian ha demostrado tener una gran conexión con Dios y sus creencias cristianas. Aunque nunca hacen falta las excentricidades en sus celebraciones, para cada uno de los integrantes del clan, ocasiones como la Pascua siempre serán un gran momento para compartir en familia. Los festejos de ocasiones como el Domingo de resurrección o la Navidad hacen parte de las tradiciones religiosas más importantes para las Kardashian y así lo dejan ver a través de sus publicaciones en las redes. Los Obama Para los Obama su conexión con sus creencias cristianas siempre han sido uno de los pilares de su familia. Durante los años que Barack Obama fue el presidente de los Estados Unidos siempre fue de vital importancia el mostrarle al mundo los valores que profesan al interior de su clan. Por esta razón, el expresidente y la ex primera dama, Michelle Obama, siempre se tomaron un momento para honrar celebraciones como la Pascua. Las redes sociales de Barack y Michelle se transformaron en el mejor canal de comunicación para extender a sus seguidores bellos mensajes y la más reciente celebración de Pascua no fue la excepción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “A pesar de que nuestras celebraciones serán diferentes este año, nuestra fe inquebrantable continúa siendo la misma. Para mí, la Pascua es un tiempo de esperanza -un recordatorio del renacimiento y de la renovación- y de fe en que tendremos un mejor mañana”, compartió el exmandatario con esta linda imagen. “A pesar de que muchos estamos celebrando la Pascua durante este tiempo de distanciamiento físico, sé que también extrañamos el estar juntos para compartir las tradiciones pasadas. Este año, tengo un nuevo sentimiento de gratitud por todos los pequeños momentos que dábamos por sentado”, añadió por su parte Michelle junto a estas fotografías de celebraciones pasadas de la Pascua. Cristiano Ronaldo El portugués, una de las estrellas más grandes del fútbol mundial, también es otra de las celebridades que tiene raíces muy arraigadas en sus creencias cristianas. La exestrella del Real Madrid ha compartido en varias ocasiones detalles de sus festejos en familia como la Pascua. En este 2020, Cristiano Ronaldo aprovechó para enviar un lindo mensaje de Domingo de resurrección acompañado de su clan. Advertisement

