Te presentamos el costoso vestido que lució la hijita de Saúl "Canelo" Álvarez en la boda de sus padres Mira el atuendo que hizo lucir como toda una princesa a la tercera hija de Saúl Álvarez para el enlace religioso del boxeador y su madre. ¡Es espectacular! Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, se llevó a cabo la boda religiosa de Saúl Canelo Álvarez con Fernanda Gómez en Guadalajara, México. Los ahora esposos son padres de una niña, de tres años, llamada María Fernanda. Para este evento tan especial, la pequeña portó un costoso vestido, con valor de tres mil 500 dólares, que fue realizado especialmente para la pequeña. La amplia falda del vestido fue confeccionada en color rosa con una serie de capas y olanes. La parte superior fue realizada blanco, se incluyen ornamentos bordados en el mismo tono; además, de pedrería en plateado y dorado. La parte trasera cuenta con un amplio moño en blanco también con detalles brillantes en las orillas y mangas cortas transparentes. Además, hace juego con una tiara de flores bordadas en los mismos tonos de la blusa. El atuendo fue diseñado y creado por Sofia's Closet, una boutique premier mexicana dedicada a crear modelos a la medida y exclusivos para niños, ya sea para fiestas o ceremonias como bautizos, primera comunión, etc. Canelo y Fernanda Gomez familia Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También recrean disfraces; atuendos para obras de teatro; bailables; vestidos de princesas y época; trajes para celebraciones especiales como Halloween y Navidad, entre otros. Su catálogo incluye zapatos, coronas y diademas a petición del cliente. Esta empresa es reconocida por la calidad de su trabajo. Sin duda, este Outfit permitió que la nena del boxeador luciera muy elegante para una ocasión tan importante en la vida de sus padres. Pero no solo el vestido de la pequeña fue muy elegante, la boda de Saúl Canelo Álvarez estuvo colmada lujo y tuvo la presencia de invitados famosos como Romeo Santos, Maluma, J. Balvin, Carlos Vives, entre muchos otros.

