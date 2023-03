El rapero Costa Titch se desplomó en pleno escenario y luego murió Costa Titch, de 27 años, no pensó que ofrecer un concierto en un famoso festival de música sería la razón de su fallecimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado 11 de marzo de 2023, Costa Titch ofrecía un concierto en el Ultra Music Festival en Sudáfrica y, de pronto, se desvaneció. De inmediato fue llevado a un hospital cercano donde falleció. Fue la familia del rapero quien dio a conocer la noticia de su muerte y agradeció el apoyo a sus fanáticos. "La muerte ha golpeado trágicamente a nuestra puerta, robándonos a nuestro amado hijo, hermano y nieto. Constantinos Tsobanoglou, a quien Sudáfrica había llegado a amar e idolatrar bajo el nombre artístico de Costa Titch, [ahora] es con profundo dolor que nos vemos obligados a reconocer su fallecimiento", mencionó la familia de Titch en un comunicado que dio a conocer en la cuenta de Instagram del famoso. "Como familia nos enfrentamos a un momento difícil mientras tratamos de dar sentido a lo que no ha sucedido y pedimos que se nos conceda el tiempo y espacio para reunirnos". Costa Titch Credit: Oupa Bopape/Gallo Images via Getty Images Por su parte, el equipo de este joven, quien tenía 27 años, le dedicó otro mensaje. "Tu estrella sigue subiendo, incluso en tu ascensión. En nuestros corazones y en el cielo, vivirás para siempre. Las más sinceras condolencias a sus seres queridos, amigos, familia y la pandilla Titch", mencionaron en la misma red social. Además, hay diversos videos donde se muestra el momento de su desvanecimiento durante dicha presentación. Este chico nació el 11 de octubre de 1995 en Nelspruit, Mpumalanga, Sudáfrica. Creció en una familia multicultural de padre griego y madre sudafricana. Era un rapero, cantante, compositor y bailarín sudafricano que inició su carrera musical en 2017 y desde entonces ha lanzado varios sencillos, EP y un álbum de larga duración. Entre sus temas se encuentran "Nkalakatha", "Durban Poison", "Great" y "Big Flexa", entre otros. De momento, no se han dado a conocer las razones de la muerte de Costa Titch; sin embargo, la policía local informó que han abierto una investigación al respecto, según reveló la agencia AFP.

