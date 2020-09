Cosmopolitan México provoca polémica tras portada con Arielle Charnas: ¡mira lo que respondieron! Los críticos cuestionaron la decisión de darle la portada a Charnas en lugar de a una celebridad latina. ¡Entérate de los detalles aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La revista Cosmopolitan México se encuentra en el ojo del huracán debido a las fuertes críticas que ha recibido por engalanar su portada con la influencer Arielle Charnas en lugar de destacar a una celebridad latina. La portada de la edición de septiembre, que se reveló a principios de esta semana, llama a Charnas la influencer que lanzó su marca y “sacó algo positivo” en medio de la pandemia del coronavirus. Pero la selección de la estadounidense no sentó bien entre un sector de los lectores, que consideraron fuera de lugar destacar a la fundadora de Something Navy. "Qué desgracia. ¡¿Cómo te atreves a nombrarla como influencer latina?! ¿Qué ha hecho? ¡Ni siquiera es latina! Muy decepcionado”, se quejó un usuario de Instagram. La presentadora de E! News y bloguera Lilliana Vázquez fue una de las voces públicas más críticas con la elección de la revista también se pronunció sobre la polémica y a través de un live en su Instagram dijo sentirse molesta e invisible. Además, se disculpó con sus seguidores también por haber perdido la calma al ver la portada. “Con el debido respeto @cosmopolitanmx, para tu portada deberías haber seleccionado a uno de los muchos influencers #LATINX increíbles que han construido su marca y negocio de nada... y lo más importante a alguien que defiende y lucha por nuestra cultura. Corrígeme si me equivoco, pero ¿qué ha hecho @ariellecharnas por nuestra comunidad? ¿Para nuestra gente? Estaré esperando tu respuesta. Mientras tanto, este es un gran no de mi parte”, escribió. Ante esta y otras críticas, la empresa no se quedó callada y respondieron a través de sus redes agradeciendo a los lectores por expresar sus opiniones. Image zoom Cosmopolitan México Instagram / Cosmopolitan México “Les agradecemos de todo corazón los comentarios que nos han escrito. Sin duda, significan un gran trato para nosotros ya que consideramos contenido que puede interesarle. Nos enorgullece saber que podemos contar con usted para hablar. En serio, gracias”, dijo la publicación. Esta no es la primera vez que Charnas, que tiene 1.3 millones de seguidores en Instagram y abrió su tienda en la ciudad de Nueva York a principios de esta semana, ha estado en el centro de la controversia. En abril, la joven empresaria fue criticada por dejar su casa en la ciudad de Nueva York donde se supone que debería haberse quedado confinada por estar contagiada de coronavirus. En un extenso mensaje de Instagram, Charnas abordó la decisión de trasladarse a los Hamptons con su esposo Brandon Charnas y sus dos hijas sin cumplir los 14 días de cuarentena. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Cosmopolitan México provoca polémica tras portada con Arielle Charnas: ¡mira lo que respondieron!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.