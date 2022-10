Arrestan al cantante Cosculluela por violencia de género Cosculluela fue arrestado por la policía en Puerto Rico este viernes por acusaciones de violencia de género. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El reguetonero puertorriqueño José Cosculluela Suárez, conocido como Cosculluela, fue arrestado por la policía en Puerto Rico este viernes bajo cargos de violencia de género en la modalidad de violencia doméstica, luego de que su expareja solicitara una orden de protección a las autoridades. De acuerdo con varios medios de prensa de la isla como el diario Primera Hora y el canal Telemundo Puerto Rico, agentes de la policía arrestaron al cantante urbano luego de que su ex Jennifer Fungenzi Jaques denunciara que le habían incendiado sus dos vehículos a las afueras de su residencia, ubicada en el complejo exclusivo Palmas del Mar, en la localidad de Humacao. Se trata de una guagua Land Rover de color negro del año 2020 y un vehículo Lexus modelo NX 200T F-Sport de color blanco. Cosculluela Cosculluela | Credit: Perfil de Instagram de Cosculluela La mujer también alegó que anteriormente había sido víctima de violencia de género por parte del cantante. Los agentes de la división de violencia de género de la policía le hicieron a Cosculluela las advertencia de ley al momento del arresto en presencia de su abogada, luego de comparecer en la Comandancia de Humacao. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos el caso se encuentra en proceso de consulta con los fiscales de la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia para la posible radicación de cargos, según los medios puertorriqueños.

