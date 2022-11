Exesposa de Coscuella, Jennifer Fungenzi, dice temer por su vida tras denunciarlo por violencia doméstica Jennifer Fungenzi, la exesposa del cantante Cosculluela, rompe el silencio y confiesa que no se siente segura en Puerto Rico tras denunciar al cantante por violencia doméstica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cosculluela y su esposa Jennifer Fugenzi Credit: John Parra/Getty Images; Instagram/@jennifercosculluela Jennifer Fungenzi, exesposa del cantante Cosculluela, habló del difícil momento que vive tras denunciar al reggaetonero por violencia doméstica. "Gracias a Dios tengo vida y estoy bien", dijo al programa Lo sé todo de Wapa TV. "¿Te sientes insegura aquí en Puerto Rico?" le preguntó la reportera. "Definitivamente, totalmente super insegura", contestó ella. La influencer y empresaria dominicana denunció que dos autos fueron quemados afuera de su casa en Palmas del Mar en Humacao, y pidió una orden de protección para que Cosculluela no se acercara a ella. Una guagua Land Rover de color negro del año 2020 y un vehículo Lexus modelo NX 200T F-Sport de color blanco fueron destruidos por el incendio. El reggaetonero puertorriqueño José Cosculluela Suárez fue arrestado por la policía en Puerto Rico bajo cargos de violencia doméstica. "Yo no tengo nada que hablar sobre el tema de José Coscullela", dijo tajante sobre su ex a Lo sé todo. "Eso está en manos del que tiene que trabajar ese proceso". Ver su auto ardiendo en llamas frente a su casa fue "inolvidable, traumático", asegura ella. "Mis hijos fueron afectados, nosotros, la casa, todo eso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fungenzi espera que se haga justicia. "Confío en la policía de Puerto Rico. Me encantaría irme de Puerto Rico, llevo mucho tiempo diciéndolo", afirmó ella. "Solamente quiero paz para mí, para mis hijos, ser feliz". Por su parte Cosculluela, hizo estas fuertes declaraciones después de su arresto, reporta Al Rojo Vivo (Telemundo). "Los embustes del diablo nunca han podido con la verdad de Dios. El que tiene fe no tiene que preocuparse por nada", dijo en un video. "La verdad de Dios sobre el embuste del enemigo"

