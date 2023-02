Corren a Gerard Piqué y Clara Chía de restaurante porque el dueño es fan de Shakira Gerard Piqué y Clara Chía pasaron un bochornoso momento al no poder cenar en un restaurante de Barcelona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que no todo es miel sobre hojuelas en el romance que mantienen Gerard Piqué y Clara Chía, debido al repruebo público de su relación sentimental tras los señalamientos que Shakira hizo en contra de ambos en el tema "Music Sessions #53" sigue causándoles problemas. Tal como ocurrió, el pasado fin de semana cuando la pareja quiso ir a cenar a un restaurante japonés de Barcelona, pero les impidieron el paso, debido a que el dueño del lugar es fanático de la cantante colombiana. De hecho, se dio a conocer un video, que circuló por las redes sociales y ha sido retomado por diversos medios de comunicación como el diario español ABC. En dicho audiovisual se ve al futbolista y su novia alejándose de la entrada del establecimiento. Incluso, se menciona que "Clara Chía se mostraba molesta". Las reacciones de los cibernautas a este video, que está el TikTok, no se hicieron esperar. "¡¡¿Cuál es el nombre del restaurante?!! ¡¡¡Para ir a felicitar a ese gran ser humano que actuó por nosotros!!! ¡¡Los fans de la queen!!", mencionó un usuario. Clara Chia, Pique y Shakira Clara Chia, Pique y Shakira | Credit: Zuma Press/The Grosby Group; Roy Rochlin/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella entendió clara-mente"; "Cada quien recibe lo que se merece"; "El dueño es más fiel a Shakira de lo que fue Pique"; "En qué restaurante para hacer mi viaje de 5:30hrs y darle mi dinero solo por esto"; "Karma, eso llama karma"; "Excelente servicio de cinco estrellas", y "Ya era hora, que se culpe también a la mujer que sabe que esta casado y con hijos, y aún así se mete ahí. Y se critique al infiel. Adoro a ese señor", fueron otros comentarios. Gerard Piqué y Clara Chía Se dice que Gerard Piqué y Clara Chía se fueron a Los Ángeles, California, para evitar el acoso de la prensa. Mientras tanto, el nuevo tema de Shakira, que realizó en colaboración con Karol G, está a punto de estrenarse y al parecer será un nuevo ataque contra el futbolista; eso se despejará en breve.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Corren a Gerard Piqué y Clara Chía de restaurante porque el dueño es fan de Shakira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.