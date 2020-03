Coronavirus: ¡Adamari compartirá sus resultados! La conductora Adamari López reconfirma que sí se hizo la prueba del coronavirus y que ella misma compartirá con sus seguidores los resultados el mismo lunes, tan pronto los obtenga. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tal y como les anunciábamos ayer, Adamari López se encuentra a la espera de recibir el resultado del test del coronavirus al que tuvo que someterse esta semana, motivo por el que tuvo que ausentarse de Un Nuevo Día. Hoy mismo fue ella quien quiso agradecer en persona a sus seguidores el cariño y la preocupación que la noticia despertó entre sus fans. Adamari les aseguró a sus seguidores que tan pronto obtuviera sus resultados, se expresaría con la verdad como siempre hace y que no se fíen de rumores, sino que ella misma lo comunicará tan pronto sepa este mismo lunes a través de sus redes o de Un Nuevo Día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Ayer mismo conversamos con una de nuestras fuentes y nos comunicó que la conductora se encuentra muy bien, descansando en casa, sin ningún tipo de síntoma que pudiera delatar que la conductora pudiera padecer la virulenta enfermedad. Image zoom Lo único que sucedió es que Adamari López coincidió en un evento con Rita Wilson, esposa de Tom Hanks, antes de que ella viajara con su esposo a Australia. Fue durante ese viaje donde el célebre matrimonio se enfermó y terminó padeciendo el famoso virus. De ese modo, sería imposible que Adamari hubiera contraído la enfermedad. Image zoom De todos modos, siguiendo las indicaciones de Telemundo, Adamari no tuvo ningún problema en ponerse en manos de los doctores para que no cundiera el pánico a su alrededor y para seguridad y tranquilidad de sus compañeros se hizo el conocido test. Hoy surgió la noticia de que la querida periodista Myrka Dellanos se incorpora al famoso show de la mañana... ¡El lunes será un día de sorpresas en Un Nuevo Día! Advertisement

