¡Famosa influencer de 80 años se hace viral por atreverse con el Anitta challenge Envolver! Coracy Arantes, la popular influencer brasileña con 4 millones de seguidores en Tik tok, enloquece las redes al mover su retaguardia en el Envolver challenge de Anitta... ¡y sin complejos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los retos se han convertido en una de las tendencias más populares en las redes. Por lo general, un famoso, en este caso Anitta, propone a su público hacer un baile, unos movimientos o lo que considere oportuno. Ellos lo inician y sus seguidores lo desarrollan a su manera. Hace unas semanas, la cantante brasileña estrenó su tema "Envolver" y con él un challenge que ha dado la vuelta del mundo. Y no solo por lo pegadizo del tema, sino por la sensualidad de la propuesta. En ella, la persona en cuestión se tira al suelo y, boca abajo, se decide a mover su trasero de una forma sumamente atrevida y atlética. Tanto, que uno no imaginaría a nadie de la tercera edad haciéndolo por el nivel de dificultad. Sin embargo, Coracy Arantes ha roto todos los moldes habidos y por haber y ha demostrado que la edad es tan solo un número y que ser influencer es apto para todos los públicos. "El paso de Anitta", escribió la mujer en el pie de foto que acompaña el video. Para sorpresa de todos, Coracy se desenvuelve sin problema y con una flexibilidad impactante. Otro ejemplo claro de que querer es poder y, sobre todo, que las creencias limitantes se las pone uno. La influencer se dejó llevar y le puso todo el esfuerzo con un resultado que ya está en boca de los usuarios de Tik tok y resto de redes donde se ha publicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Coracy no solo baila, también luce bikinazos, posa en ropa interior, exhibe su último maquillaje y derrocha sentido del humor. ¡Nada se le resiste! ¡Su éxito es tan grande que ya ha superado los 4 millones de seguidores en Tik tok! Su crecimiento en dicha plataforma aumenta por momentos y todo gracias a ella y solo a ella, quien con sus atrevidos videos y alegría de vivir ha superado todos los retos.

