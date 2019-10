El coqueteo entre Maluma y Winnie Harlow quema las redes. ¡Estos son sus cariñosos mensajes! El cantante colombiano y la famosa modelo ya no esconden su especial amistad e intercambian mensajes así de divertidos y cariñosos en sus redes sociales. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son jóvenes, exitosos y muy guapos, así que no nos extrañaría nada que entre Maluma y Winnie Harlow saltaran las chispas. El romance tan sólo es una suposición, lo que es un hecho es que entre ellos hay una amistad muy especial, a juzgar por los juguetones mensajes que han intercambiado en redes. Ambos están solteros y sin compromiso. Era precisamente en estos días que descubríamos que el cantante había puesto punto y final a su romance de dos años con la que fue su novia, la también modelo Natalia Barulich. Los compromisos profesionales y la distancia hicieron mella en su relación que no lo aguantó. Desde el verano el colombiano está libre, así que es muy normal que las candidatas se multipliquen. De momento hay algo bonito entre él y Winnie y estos mensajes así lo demuestran. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo compartía hace unos días una foto donde luce preciosa y a la que Maluma respondió con un sugerente "mamacita". Algo parecido pasó en una publicación del intérprete de "Felices los 4", donde aparece sin camiseta y presumiendo abdominales. La modelo cayó rendida y le regaló un emoticono con los ojos de corazones. El constante intercambio de mensajitos es un hecho y los seguidores se han dado cuenta de ello. Aunque eso no significa que entre ellos haya un romance, lo cierto es que hay química, y mucha. Incluso la modelo ya se atreve a hacer publicaciones en español con palabras tan sugerentes y cariñosas como "besitos". De momento ninguno ha confirmado ni negado nada. Ambos tienen una agenda hasta arriba de asuntos profesionales, pero entre concierto y desfile, saben encontrar el ratito para dedicarse un tierno escrito. ¡Qué bonito detalle! Advertisement

Close Share options

Close View image El coqueteo entre Maluma y Winnie Harlow quema las redes. ¡Estos son sus cariñosos mensajes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.