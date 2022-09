Muere el rapero Coolio, autor de "Gansta's paradise", a los 59 años Su mánager informó que estaba visitando a un amigo cuando el cantante falleció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Coolio, el cantante mejor conocido por su tema "Gangsta's Paradise", ganador de un Grammy en 1995, ha muerto a los 59 años, tal y como su representante confirmó a la revista PEOPLE. La causa de su muerte aún no ha sido revelada públicamente. Jarez Posey, su mánager durante muchos años, confirmó a nuestra publicación hermana que Coolio, cuyo nombre real era Artis Leon Ivey Jr, falleció el pasado miércoles en la ciudad de Los Ángeles. Coolio Rapero Coolio | Credit: (Photo by Paul Bergen/Redferns) Según informa TMZ, primer medio en dar la noticia, Posey contó que el músico fue al baño mientras visitaba a un amigo. Al ver que se retrasaba más de la cuenta en salir, su compañero le llamó sin hallar una respuesta. Fue entonces que encontró a Colioo inconsciente en el suelo. Su colega pidió ayuda pero cuando esta llegó, el artista había fallecido. Coolio es el autor del éxito internacional "Gansta's paradise", que fue banda sonora de la película Mentes peligrosas, protagonizada por la primera actriz, Michelle Pfeiffer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Haces música sin pensar lo que va a ocurrir con ella", dijo en una entrevista a The Irish Examinter el pasado mes de julio, refiriéndose al tema ganador de un Grammy. "Esa es la maravilla de "Gangsta's Paradise", y estoy orgulloso de ello. Solo hubo que subirlo a Youtube en Tommy Boy (plataforma de Hip Hop) y alcanzó un billón de vistas en 4 años", expresó. Coolio Coolio | Credit: (Photo by Gilbert Carrasquillo/Getty Images) Coolio hizo 8 discos, participó en su propio reality Coolio's Rules en el canal Oxygen, en 2008, e hizo otras famosas intervenciones televisivas, siendo siempre la música su mayor aliada. Que en Paz Descanse.

