Este es el 'controversial' video que le ha valido un sinfín de críticas a Fabián Ríos y su esposa "Payasos". El actor y Yuly Ferreira pretendían hacer una gracia pero produjeron el efecto contrario en algunos seguidores. Así reaccionó la pareja a los insultos. By Teresa Aranguez

En estos momentos de crisis e incertidumbre, un poquito de bueno humor siempre se agradece. Desde su casa, Fabián Ríos y Yuly Ferreira trataron de arrancarnos una sonrisa con un vídeo casero de lo más entretenido. Su intención no era otra que hacernos pasar un buen rato, y así fue. Pero como suele ocurrir en estos casos, también hubo a quienes no les hizo nada de gracia la bromita. "De mal en peor", "por eso le dejé de seguir hace rato", "qué ridículos", "no veo el chiste", escribieron algunos de sus seguidores. El actor colombiano no dudó en responder a todos aquellos que emplearon su tiempo para insultarles. Eso sí, sus palabras no contenían faltas de respeto, al contrario, su mensaje fue más de compasión que otra cosa.

"Amigos, les digo así porque en mi corazón solo hay cosas lindas para todos pero quiero expresar mi dolor por cada una de las personas que se toman el trabajo de escribir, pues para hacerlo necesitamos pensar, pero sobre todo sacar el verdadero yo que llevamos en nuestro corazón. Bendigo en el nombre de Jesucristo a todos los que me insultan y a mi familia. Los bendigo con todas las fuerzas de mi corazón, alma, les deseo solo cosas hermosas, que Dios los enamore como a nosotros", escribió Fabián. Image zoom Fabián Ríos/Instagram Un mensaje de paz, de cero enfado dirigido a todos aquellos que se dedicaron a insultarles y emplear palabras desagradables. Una respuesta que demuestra la calidad humana del intérprete a quien agradecemos estas grabaciones que nos ayudan a hacer más llevadero el encierro. ¡Esperamos más!

