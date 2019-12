Controversia: ¿Qué te pareció el homenaje a Selena en Miss Universo? Ally Brooke enciende las redes con una interpretación de Selena poco aplaudida por los fans de la texana. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Había mucha expectación y emoción alrededor del homenaje que se rindió a Selena, la Reina del Tex-Mex, durante Miss Universe 2019, celebrado este año en Atlanta, Georgia. Image zoom Sin embargo, al parecer las cosas no salieron tal y como las planearon los organizadores del evento… Cuando la cantante Ally Brooke, ataviada con un elegante vestido negro y plateado, empezó a cantar el famoso tema “I Could Fall in Love” las redes explotaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom “¡Voy a denunciarles en nombre de Selena!”, decía una usuaria de twitter. “Yo viendo cantar a Ally Brooke en el homenaje a Selena”, decían varios que añadían memes con personas mostrando caras de sorpresa o desagrado. “¡Un poco de respeto en nombre de Selena!”, decía un tercero. Image zoom En su favor, la famosa maquillista de las estrellas Realiz, quien ha maquillado y peinado a ganadoras del certamen como Dayanara Torres, Zuleyka Rivera y Denise Quiñones, nos comentó en exclusiva que la cantante sí acertó en algo. “Me pareció muy acertado el look del cabello que Ally Brooke lució durante su interpretación. Claramente se inspiró en uno de los recogidos de cabello favoritos de Selena. ¡Fue todo un detalle!”. A ti… ¿qué te pareció la interpretación de los temas de Selena? ¿Estuvieron a la altura? Advertisement

