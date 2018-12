Causa controversia la pequeña cintura de Alexa de llanos: "Está operada"

Alexa Dellanos, la hija de la estrella de la televisión latina Myrka Dellanos, se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales, en las que cuenta con miles de seguidores.

No hay detalle que se le escape a sus seguidores en cada imagen y es por eso que la foto más reciente que subió en su cuenta de Instagram ha causado sensación nuevamente… además de alzar una conversación entre todos sobre la naturalidad de su cintura.

Una “Barbie del Safari” es como se denomina la modelo en el calce de la imagen. La respuesta de varios comentaristas en las redes sociales fue:

“Siempre halago la belleza de otras mujeres, y no es mala onda, pero esto no agrada a la vista. ¿Dios no se enoja porque no se acepta cómo es?”, comentó una seguidora.

“¡Qué cuerpo más caricaturesco con tanto implante arriba y por detrás! Qué niña más plástica, sin necesidad porque ‘era’ linda”.

Alexander Tamargo/Getty Images for Univision

Por otro lado, algunos trataron de entender la razón por la que Alexa sube imágenes de alto contenido sensual.

“Tan bonita [esta] niña. No ocupaba tanta cirugía. Pues cada quién con su vida, si eso la hace feliz”, escribió otra internauta.

Amanda Edwards/WireImage

Si bien Alexa ha demostrado mantener su figura con ejercicio y dieta, la pregunta en común ha sido ¿ha abusado al bisturí y la silicona?.

Los fans de la socialité demostraron, además, preocupación por las repercusiones que el estilo de vida de Alexa pueda tener en su futuro.

¿Qué les parece el cuerpo de Alexa?