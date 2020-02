"Imbéciles" Adam Levine lanza insultos tras su concierto en Viña del Mar, luego se disculpa By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Más sincero que nunca y con el corazón en la mano el cantante Adam Levine ha recurrido a sus redes para pedir mil perdones por las declaraciones que hizo tras el esperado concierto de su grupo Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar en Chile y que se han filtrado a la opinión pública por medio de un escandaloso video. El show era esperado con ansias por los fans del grupo californiano liderado por Levine, quien al aparecer este jueves por la noche frente al “Monstruo de la Quinta Vergara” no solo no mostró la energía que muchos esperaban, sino que al bajarse del escenario fue captado en video llamando “imbéciles” a los espectadores. El clip, que ha incendiado las redes desde su aparición, muestra a la banda saliendo del foro mientras se escucha a Levine decir “Maldita Ciudad…Esto no es un concierto. Es un show de televisión de mierda”. Según medios chilenos, la cosa no paró ahí. Antes de subirse al escenario, los músicos pidieron no tener interacción alguna con los anfitriones del festival: Martin Cárcamo y María Luis Godoy. Además enfatizaron que su show debería durar únicamente los 60 minutos estipulados. Por si eso fuera poco, llegaron retrasados al concierto y se negaron a ofrecer una conferencia antes o después del espectáculo. Luego vinieron las disculpas que Adam Levine colgó en sus redes este viernes para tratar de frenar el daño hecho por el video filtrado: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN El cantante concluyó el video diciendo “Los Amo” y prometió que lo ocurrido no volverá a suceder. Maroon 5 tiene programados dos conciertos más en la capital chilena, Santiago. Advertisement

