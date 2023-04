El contratiempo familiar que llevó a Dania a ausentarse este domingo de La casa de los famosos La influencer mexicana tampoco estuvo activa en las redes sociales. "Mandémosle todas las mejores vibras a su mami y a ella", pidió su amiga Manelyk al conocer lo sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Méndez Dania Méndez | Credit: Instagram Dania Méndez La edición especial de La casa de los famosos que Telemundo transmitió este domingo en competencia directa con Mi famoso y yo (Univision) estuvo repleta de sorpresas. Por primera vez en la historia del exitoso reality show, familiares y parejas de los concursantes entraron a convivir con ellos en la casa más famosa de la televisión de habla hispana. La gala, que contó con la participación de varios exparticipantes de la actual edición, tuvo una importante ausencia que no pasó desapercibida en las redes sociales: la de Dania Méndez. La influencer mexicana, quien está a punto de alcanzar los cuatro millones de seguidores en Instagram, iba a estar este domingo comentando todo lo que sucede en el reality show. Dania Méndez Dania Méndez | Credit: Instagram Dania Méndez Dania no solo no estuvo presente en el programa, sino que también se mantuvo alejada el fin de semana por completo de las redes sociales, algo inusual en ella ya que suele ser muy activa. Si bien la exhabitante de La casa de los famosos no se ha pronunciado sobre el motivo detrás de su sonada ausencia, su amiga Manelyk, quien es una de las panelistas de la edición especial dominical de La casa de los famosos, reveló lo que sucede en un directo en Instagram. "Yo había quedado con Dania de vernos aquí en mi camerino para hacer un en vivo y hacer en vivo juntas y como que platicar con ustedes de lo que está pasando en La casa de los famosos, de lo que le está pasando a ella, de lo que pasó con Rey y con Nicole y no ha llegado y me acaban de decir que parece que Dania no viene porque su mami está en el hospital", informó en su directo la empresaria y 'chica reality', quien supera los 15 millones de seguidores en Instagram. "Esperemos que sea una falsa alarma y que el chisme sea falso, pero si no mandémosle todas las mejores vibras a su mami y a ella", agregó Manelyk. "Al ratito ya ella ya les contará y si no ya de chismosa les conté, pero para que sepan porque no está aquí conmigo o en la gala". Desafortunadamente, la noticia resultó ser cierta. Dania Méndez Dania Méndez | Credit: Instagram Dania Méndez "Ya hablé con ella y está mejor la madre", compartió horas más tarde también en un directo en Instagram la exconcursante de La casa de los famosos 3 Samira Jalil. "¿Estará mañana Dania en la gala?", le preguntó una de sus seguidoras. "Sí, me dijo que mañana nos veíamos", le respondió Samira. Dania Méndez Dania Méndez | Credit: Instagram Dania Méndez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no han trascendido los detalles de su estado de salud ni el motivo de su hospitalización, Dania reveló en su día en La casa de los famosos que su madre sufre de epilepsia. "Empezamos a tratarla, fuimos a doctores, ya la epilepsia más relajada, ahora mi mamá tiene ataques mínimos", contaba la influencer durante su curva de la vida.

