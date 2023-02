Se dan a conocer contenidos de cartas enviadas a la jueza para suavizar sentencia de Pablo Lyle Con el fin de apelar a una menor sentencia para Pablo Lyle, su esposa e hijos escribieron cartas dirigidas a la jueza encargada del caso ¿qué dicen? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se rumoró que diversas personas enviaron cartas a la jueza encargada del caso de Pablo Lyle, como una forma de apelar a su consideración para que la pena fuera menor, tras ser declarado culpable por el delito de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández. Ahora, el programa mexicano de televisión Ventaneando, da a conocer los escritos realizados por Arantza y Mauro, los hijos del actor; así como por Ana Araujo, su esposa. Su hijo menor, habla de cuánto le hace falta su papá. "Hola, mi nombre es Mauro. Tengo ocho años y soy hijo de Pablo Lyle. Estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán [México]. Lo extraño mucho. Yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien; lo vi muy triste, yo estaba chiquito. Mi papi es muy divertido y cariñoso, es muy buena onda; lo admiro mucho. Mi papi a ha sido muy valiente", mencionó. Por su parte, la primogénita, dio a conocer algunos atributos del protagonista de la película Mirreyes contra Godinez. "Hola, soy Arantza, la hija de Pablo Lyle, voy en sexto de primaria y tengo doce años. Mi papá es una buena persona, lo quiero mucho y también es amable. Para mí no se merece estar allá; me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa. Lo conozco desde que tengo cuatro años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente. Me gustaría ser tan agradecida como él", comentó. Finalmente, Araujo dejó claro que no se ha considerado a los niños, quienes fueron los protagonistas de la situación y quienes sufrieron el miedo cuando se suscitó el incidente con Juan Ricardo Hernández. "Los niños son el punto clave de toda esta historia; creo que son la columna vertebral y el pilar más fuerte que ha pasado desapercibido todo este tiempo en el caso de Pablo", advirtió en su misiva.

Pablo Lyle "El encuentro con el Sr. Hernández fue durante un par de años un tema muy importante con mis hijos, porque todo sucedió cuando tenían cuatro y ocho años; ellos recuerdan ese momento como "uno de los más importantes de su vida", dicho por Mauro. Y, por lo tanto, el entendimiento que tenían en ese momento ha ido madurando conforme ellos han ido creciendo", continuó. "Pasaron miedo, insomnio, por meses, enojo, incomprensión, rabia, mucha tristeza e inseguridad; todo esto al mismo tiempo en el que Pablo y yo pasamos por los mismos sentimientos". Ana Araujo se dijo muy orgullosa de su esposo, debido a que ha logrado convertir la situación más difícil de su vida en un gran aprendizaje y evolución para su descendencia, y lo ha transmitido a sus hijos. "Daría todo por tenerlo en Mazatlán con nosotros porque no me queda duda que cuando él esté aquí será ejemplo para nuestra comunidad como ese Papá que ha caminado con conciencia, humildad y gratitud durante todos estos años, y ruego a Dios que mis hijos tengan la oportunidad de tenerlo a su lado pronto", concluyó. Pablo Lyle fue condenado a cinco años de prisión, que ya está cumpliendo en una cárcel de Florida, y ocho más de libertad condicional.

