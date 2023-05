Contenido exclusivo en redes, la nueva fuente de ingresos de los famosos: qué ofrecen y cuánto cuesta Francisca, Toni Costa o Clarissa Molina son algunas de las celebridades que hacen uso de la nueva herramienta de monetización de Instagram, 'las suscripciones'. "Si la saben utilizar puede ser muy rentable pues es un pago mensual recurrente", asegura Natalia Bolívar, cofundadora de VivAlto Media, agencia de marketing digital en Miami enfocada en celebridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Famosos Instagram Francisca; Toni Costa; Clarissa Molina | Credit: Mezcalent (x3) Las redes sociales se han convertido en una fuente importante de ingresos para las celebridades. Plataformas digitales como Facebook o Instagram ofrecen diferentes herramientas de monetización que permiten a sus usuarios generar dinero a través del contenido que crean. Este es el caso de las suscripciones de Instagram, una herramienta de monetización que ya utilizan celebridades como Francisca, Toni Costa, Clarissa Molina o Penélope Menchaca. "Las suscripciones son una herramienta de monetización que ofrece Instagram para las personas que quieren darle contenido exclusivo y de valor a sus seguidores. Así que funciona perfecto para los famosos y sus fans para crear una conexión más cercana", explica Natalia Bolívar, cofundadora de VivAlto Media, agencia de marketing digital en Miami enfocada en celebridades. "Las personas pagan una tarifa mensual y obtienen una insignia de suscriptor para que puedan distinguirse en los comentarios y mensajes directos". El contenido que ofrecen las celebridades a través de estas suscripciones varía dependiendo de cada caso. "Así como pueden compartir su día a día, pueden compartir recetas, ejercicios, promociones, etc. Realmente el famoso decide qué clase de contenido ofrecer de acuerdo a los que sus fans quieren ver", señala Bolívar. "Pueden hacerlo a través de historias, en vivos, reels, publicaciones o un chat de hasta 30 suscriptores. Muchos comparten su vida cotidiana". Lo que también varía son los precios. La suscripción de Toni Costa, por ejemplo, es una de las más caras. Para poder disfrutar del contenido exclusivo que sube el bailarín español sus seguidores deben pagar mensualmente $19.99 dólares. El mismo precio que cuesta la suscripción de la copresentadora de Hoy Día (Telemundo), Penélope Menchaca. Toni Costa Penélope Menchaca Left: Credit: Instagram Toni Costa Right: Credit: Instagram Penélope Menchaca Otros famosos, en cambio, ofrecen suscripciones con precios más bajos, como Francisca ($2.99) Giselle Blondet ($4.99 ), Clarissa Molina ($4.99) Jomari Goyso ($0.99) o Chiky Bombom ($4.99). Francisca Giselle Blondet Clarissa Molina Left: Credit: Instagram Francisca Center: Credit: Instagram Giselle Blondet Right: Credit: Instagram Clarissa Molina "El valor lo determina cada famoso pensando en su audiencia y sobre todo el contenido que ofrecerá", explica Bolívar. "Muchos optan por comenzar con $0.99 mientras se adaptan y van haciendo su plan, otros se van en grande desde el principio. Los precios van desde los $0.99 centavos hasta los $99.99 dólares al mes. Igual esto siempre lo pueden cambiar". Similar a OnlyFans La experta en marketing digital señala que apenas hay diferencias entre las suscripciones de Instagram y el servicio de suscripción de contenido OnlyFans. "Es el mismo modelo donde las personas pagan por contenido exclusivo. Lo inició OnlyFans y luego lo lanzó Instagram. Es una manera de monetizar (generar ingresos) y ayudar a los creadores de contenido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la cofundadora de VivAlto Media "es natural" que cada vez más famosos "aprovechen las herramientas de monetización y a su vez alimenten y crezcan su comunidad". "Es una manera de crear cercanía y apoyo para sus proyectos. Las suscripciones son por invitación solamente así que cuando les llega es una gran oportunidad con la que ellos poco a poco también se van adaptando". "Las suscripciones son una herramienta que si la saben utilizar puede ser muy rentable pues es un pago mensual recurrente", asegura. Pero advierte: "Esto solo funciona si se crea contenido, de lo contrario los suscriptores se irán yendo poco a poco".

