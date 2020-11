Close

Consuelo Duval se confiesa sobre su relación con Yolanda Andrade: "Claro que ando con ella" La comediante mexicana aclara los rumores sobre sus supuestos romances con Eugenio Derbez, Adrián Uribe y Adal Ramones. Además reveló detalles de su relación con la conductora Yolanda Andrade. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La comediante mexicana Consuelo Duval aclaró de una vez por todas los rumores en torno a su relación con la conductora Yolanda Andrade. Duval rompió el silencio sobre su vida amorosa, en la que Andrade ocupa un lugar principal. La actriz se sinceró en el programa digital En Casa de Mara de la periodista Mara Patricia Castañeda y confesó que sí “anda” con su controversial colega. “Claro que ando con ella y andaré toda mi eternidad. Es mi compañera, es mi amiga, es la mano que me salvó en los momentos de obscuridad más grandes”, dijo en la entrevista. “Que piensen lo que quieran. Es una amistad intocable. Si la quieren sexualizar, si la quieren satanizar, me valen tres toneladas de papitas con chile… La amo y la bendigo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Duval defendió su derecho a tener amistades con preferencias sexuales diferentes sin tener que formar parte de la comunidad LGTB. “Que yo tenga amigas con preferencias sexuales, las que quiera que sean, no me hace a mí nada y que sigan diciendo todo”, dijo. “Si la gente quiere decir que soy su novia, su esposa, su amante, su marida, que digan lo que quieran”. La actriz también aprovechó la oportunidad para aclarar que jamás tuvo romances con compañeros de plató como Eugenio Derbez, Adrián Uribe o Adal Ramones. “Nunca”, dijo tajante. “Para que vean que sí existen las amigas del alma… Eugenio es mi amor y lo veía enamorado de una no y de otra sí, hasta que llegó el amor de su vida. Adrián… yo vivo enamorada de Adrián, pero a la buena. Es de esos compañeros que quieres el resto de tu vida a tu lado… yo quiero uno así para todos los días de mi vida. Estoy muy enamorada”. La comediante reveló que se enamoró de Ramones, pero que su relación fructificó y solo fueron compañeros de trabajo. “Pero creo que soy de sus mujeres favoritas. También lo besaba en la boca hasta antes de casarse”, comentó sonriente.

