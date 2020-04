Consuelo Duval sale a defender a Eugenio Derbez: “¡No me lo toquen!” La actriz mexicana no se quedó callada ante las críticas a su colega y amigo. ¡Mira lo que respondió a los que lo critican! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz y comediante Consuelo Duval defendió con sus “garras” a su colega Eugenio Derbez, quien ha sido fuertemente criticado por un controversial video en el que pedía ayuda para un hospital en Tijuana, México. La mexicana dijo a través de su cuenta de Instagram que conoce ha Derbez por más de 25 años y que ha sido un hombre sacrificado que siempre ha defendido a los más necesitados. Image zoom Mezcalent “¡No me lo toquen! Por este hombre yo saco las garras”, fue la frase con la que empezó su defensa de quien ha sido señalado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Baja California como un difusor de información falsa sobre la situación sanitaria en su país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Y ahora que el mundo está en una crisis y que en su país se están muriendo sus paisanos, pide ayuda para ellos y le tiran mierda. Pues, ¿qué clase de personas somos? ¿Dónde está la empatía y el amor?”, se preguntó Duval. En el video original compartido el lunes, Derbez leyó una carta de su amigo, el doctor Faustino Ruvalcaba, que trabaja en la clínica 20 del Seguro Social en Tijuana, en la que hacían un llamado de auxilio por la falta de equipos y material para atender la alta demanda de los pacientes. https://www.instagram.com/tv/B-5xRMkhqrN/ La denuncia del comediante se hizo viral, a lo que el IMSS de Baja California respondió tildándola de falsa. Luego de su denuncia, Derbez dijo en unos videos en Instagram que la clínica ya estaba recibiendo donaciones y ayudas para el personal médico que allí trabaja. Image zoom Instagram / Eugenio Derbez Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

Close Share options

Close View image Consuelo Duval sale a defender a Eugenio Derbez: “¡No me lo toquen!”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.