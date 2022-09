Consuelo Duval revela agresión de un hombre en el supermercado Una fuerte experiencia vivió Consuelo Duval cuando se dedicada a realizar compras para su casa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una desconcertante situación vivió Consuelo Duval cuando se disponía a comprar cosas en el supermercado, acompañada de su hijo Michel; según relató la actriz. "Pasó mi hijo por mí para irnos al super y nos fuimos. Él con su carrito y yo con el mío; entonces algo pasó y que se me atraviesa un hombre por el carrito y me lo empuja, entonces le digo 'Ay, perdón'", relató en la emisión mexicana de televisión Netas divinas (Unicable). El tipo hizo caso omiso a la disculpa de la también conductora y el hombre comenzó a lanzarle miradas intimidatorias que ocasionaron su molestia. "¡Unas cosas!, entonces me le acercó y le digo: 'ya párale, hijo de tu…' quedito y al oído [le advertí] 'ya párale porque no vengo sola'", agregó. Sin embargo, el agresor no cesaba en su intento de molestarla. "No me decía nada, me empecé a sentir muy abrumada", confesó. "Yo estaba con mi carrito y él enfrentito también con su carro, como tres carritos del super; pude entender que seguramente era el chófer de alguna familia porque después llegaba la muchacha y le daba cosas, y él seguía así, pero eran amenazas con la mirada de 'te voy a [lastimar]'". Pese a que Consuelo Duval estaba sumamente molesta, tomó la decisión de dejar el asunto en paz para evitar que su hijo pudiera tener un enfrentamiento con el agresor y las cosas terminaran en desgracia. "Me quedé sumisamente callada. Yo que soy una pedera, peleonera por proteger a mi hijo", confesó. Consuelo Duval Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero si hubiera ido sola ¿qué se hace? Pensé en muchas posibilidades, en ponerme a gritar: 'este hombre me está agrediendo'. Pero no me estaba agrediendo, me estaba haciendo cosas de 'ven te jalo los pelos' y yo así de 'ah'. No me dijo nada, pero traía un problema conmigo", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Consuelo Duval revela agresión de un hombre en el supermercado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.