Consuelo Duval comparte foto topless en las redes para pedir a Papá Noel algo del cuerpo de Thalía

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Consuelo Duval publicó una fotografía topless en las redes sociales para hacerle una petición especial a Santa Claus.

Sí, la actriz conocida por su simpático personaje de Federica en la comedia mexicana Familia Peluche junto a Eugenio Derbez, dejó con la boca abierta a más de uno con su reveladora instantánea. Duval aparece de espaldas con un bikini y frente a ella está un cuadro con la imagen de Papá Noel. Además, al lado izquierdo de la foto se ven unas flores de pascua, que le dan un aire bastante navideño a la imagen.

En el pie de foto, Duval hizo su clamor a Santa. “Aquí, casual, con el espíritu navideño a todo lo que da!… ¡Santa! Quiero tener pompas y la cinturita de @thalia…”, expresó con el emoji de un monito tapando su rostro.

Muchos de sus fanáticos tomaron a broma la instantánea que ha sobrepasado los 109,670 likes y tiene sobre 2,370 comentarios. Entre algunos de los que acogieron la foto con simpatía figuran estos fans. “Please santa escúchala @consueloduval ja,ja,ja”, “FEDERICA POR FAVOR”, “¡Qué cómica!” y “Diría Ludovico… ¡Federica! Goloza”, comentaron.

Sin embargo, otros afirmaron que Duval luce muy bien. “Si así eres bella. Si lo mejor que puedes tener es también humor. Besos desde Montreal”, “Oye, oye, si sí tienes lo tuyito”, “Así como estás te ves hermosa”, “Ya quisiera yo después de tener dos hijas estar como tú. Fotaza”, “Muy hermosa, siempre con una linda actitud y un muy, muy bello cuerpo” y “Eres bella a más no poder no necesitas más de lo que ya tienes, eres fenomenal en todo lo que haces…”, expresaron. Aunque hubo quien no estuvo de acuerdo con la foto. “No me gusta esta foto, con mucho respeto comento que estás muy bonita, además de una mujer inteligente como para mostrar éste tipo de foto…”, dijo una persona.