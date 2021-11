¿Consuelo Duval pasa por alto las infidelidades de su pareja? La comediante mexicana reveló que sorprendió al padre de sus hijos posando junto a su amante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Frente a las cámaras, la comediante Consuelo Duval siempre demuestra una gigantesca y contagiosa sonrisa, pero su vida personal no siempre ha estado llena de alegrías. Luego de sobrepasar varios obstáculos familiares, que incluyen la muerte de su madre cuando era apenas una adolescente, la mexicana abrió su corazón para detallar uno de los momentos más difíciles que le ha tocado vivir en el amor. La actriz habló abiertamente sobre cómo descubrió que su exesposo le era infiel, con el fin de ayudar a las mujeres que piensan que su pareja las está engañando. Duval no dejó detalle a la imaginación ante las conductoras del programa "Netas Divinas", que pidieron tips de cómo descubrir una infidelidad. Sin pena, la comediante confesó que ella hasta se las ingenió para conocer a la "competencia", de acuerdo al diario El Heraldo de México. "Estaba yo casada con el papá de mis hijos y de repente vi que ya nos estábamos medio separando y todo, vi que llegó una invitación para la boda de su mejor amigo y dije, 'pues me va a invitar ¿no?'", platicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para su sorpresa, la invitación jamás llegó, pero su ex sí asistió a la fiesta acompañado de una escultural mujer que presumió inmediatamente en sus redes sociales. "Me entero que llevó a una mujer a la boda y doy con la mujer, di con ella. Una modelo de alta costura y le dije a mi hermana, 'la voy a conocer'", contó en el programa. "Entonces le hablé y le dije que estábamos haciendo un casting y te vimos en la boda y a nosotros nos gustaste mucho". En el casting ficticio, Duval, quien se cambió el look para que no la reconociera, se sentó a su lado para entablar una conversación en la que le preguntó detalles de su relación. "Oye, ¿no eres tú la novia de Ariel? Sí, te dice, espera, ¿cómo te dice? Me dice Ranita, y yo, hay que padre", recordó la charla. Tras terminar el supuesto casting, Duval y la modelo se tomaron una foto que posteriormente enseñó a su aún esposo. Por supuesto que el hombre explotó molesto, pero la actriz asegura que en ese instante lo corrió de la casa. "Y se fue", dijo. Desde entonces, Duval revela que ha descubierto un total de tres infidelidades seguidas, por lo que hoy haría caso omiso a un desliz de su pareja. "Hoy por hoy si mi novio me pone 'el cuerno', me hago pendeja… porque sí cometen esos errores, se les va en una noche de copas", comentó. "Nada me ha roto más que saber que rompieron el acuerdo de infidelidad… Te deja tan rota, con el alma tan vulnerable. ¿Tú le vas a dar 'en la torre' a una relación por una equivocación del joven?". La declaración no fue de las más aceptadas por las conductoras, sin embargo, Duval explicó que la razón de perdonar una infidelidad es para mantener su estabilidad emocional y cuidar su salud mental.

