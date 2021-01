Close

¡Consuelo Duval rompe en llanto con motivo de su 52 cumpleaños! A la popular cómica, una de las actrices más queridas en México, le pudo la emoción después de despertar en California donde se encuentra por motivos de trabajo... ¡Qué ternura! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que horas antes sus hijos le celebraran en familia, soplando las velas del pastel junto a ella, Consuelo Duval está en modo festivo con motivo de su nuevo cumpleaños. Volando a Los Ángeles desde sus historias, avisó que pasaría su quincuagésimo segundo cumpleaños en la ciudad de las estrellas por motivos de trabajo: Image zoom Credit: IG Consuelo Duval Al despertar el lunes y ver el aluvión de felicitaciones de sus seres queridos y de su enorme fanaticada, la simpática actriz no pudo contener las lágrimas y quiso compartir su emoción rota en llanto en un video para agradecer tanto cariño: “¡Oigan! ¡Gracias! Gracias porque desde que me desperté vi tantos y tantos mensajes en el teléfono, siento tan bonito, me llenan el corazón y me siento muy afortunada de estar viva, de estar sana, de tenerlos en mi vida, de cada uno de los mensajes que me están mandando, bueno… ¡Ando de un chillón! Los amo, amo a mis chingaderitas con todo mi corazón y muchas, muchas, muchas, muchas gracias…” “¡Hasta me hicieron llorar! ¡Gracias! Con todo el valor y la fuerza de esta palabra… ¡Me hacen muy feliz!”, escribió bajo el emotivo clip. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hijo, el atractivo actor Mich Duval, tampoco olvidó felicitar a su famosa mamá desde sus historias e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo: “Hoy es cumpleaños de la patriarca Duval así que mándenle muchas felicitaciones a Cons, mi madre”. Image zoom “¡No sabes cuánto te amo! Hoy soy quien soy gracias a ti”, escribió sobre una foto de ambos. Otros famosos pasaron a felicitar a la cómica mexicana en su día tan especial: Marjorie de Sousa escribió: “¡Felicidades guapa! Que sigan llegando cosas maravillosas…” y la actriz Adriana Fonseca no se quedó atrás: “Te lo mega mereces. Eres lo máximo…”. ¡Felicidades!

