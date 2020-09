Consuelo Duval muestra cómo está siendo su particular batalla contra el coronavirus La actriz, siempre positiva y alegre, ha mostrado el lado menos bonito tras contraer la COVID-19. Así está viviendo su lucha personal contra el virus. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Verla en la pequeña o gran pantalla siempre es sinónimo de buen rollo y mejor vibra. Sin embargo, Consuelo Duval no atraviesa su mejor momento y así lo ha compartido sincera desde sus redes sociales. Tras contagiarse del coronavirus, la actriz ha mostrado sin tapujos cómo hace frente a este virus mundial. Desde casa y con la compañía fiel de sus mejores doctores, sus perritos, la mexicana ha mostrado su cara agotada y adolorida que deja esta condición a nivel físico. El apoyo desde la distancia de sus dos hijos Paly y Michel está siendo también el motor que le empuja a salir adelante para pronto dejar atrás esta pesadilla, de la que vive su etapa final. Image zoom Consuelo Duval Las constantes pruebas de cariño de sus amigos y seres queridos le están dando la fuerza necesaria para superar esta etapa gris. A pesar de los duros momentos que implica, no ha perdido ese sentido del humor al que nos tiene acostumbrados en su programa Netas, divinas junto a sus compañeras. "Ríanse amargados", escribió junto a esta broma. Esta semana anunció que estaba pocos días de ganarle la batalla a este virus y seguir celebrando la vida con todo lo bonito que tiene por ofrecerle, que es mucho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A 3 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desmadre que Dios guarde la hora, y haciéndole saber a mis CHINGADERITAS que son lo mas importante en mi vida, que nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte", escribió motivada en sus redes sociales. ¡Qué así sea compañera!

Close Share options

Close View image Consuelo Duval muestra cómo está siendo su particular batalla contra el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.