Consuelo Duval de luto: "Me duele mucho el corazón por su partida" Duro golpe para la actriz Consuelo Duval. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A días de revelar agresión de un hombre en el supermercado, Consuelo Duval recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una triste noticia con sus más de cinco millones de seguidores. "Me duele mucho el corazón por su partida", escribió la actriz de 53 años en el pie de la foto, donde la vemos sin gota de maquillaje y acostada al lado de su leal compañera. "Pero también brinca de alegría porque le prometí que nunca, jamás iba a volver a sufrir". Se trata de su mascota Tomasa, a quien rescató en el 2008. "Cuando la encontré a media calle [tenía] un tumor enorme, resultado del abuso sexual", explicó. "Ya iba tarde a mi llamado de La familia P.luche y le marqué a mi hermana para que me ayudara a rescatarla". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según relató Duval, fue difícil para la perrita volver a confiar en un humano. "La llevé a una clínica y después de dos meses me la entregaron, no me quería y me miraba de lado con su ojito bueno, al otro le habían roto el lagrimal". Tras ofrecerle mucho amor y comprensión, Tomasa empezó a cambiar, "Un día, la sentí recargada en mi pecho y en su ojito ya no había miedo, ¡había confianza! Y entonces se convirtió en mi guardiana", dijo. "Ay de aquel que se me acercara porque los correteaba con unos ladridos que espantaban". Consuelo culminó su mensaje agradeciéndole por todo su amor incondicional. "Gracias por acompañarme. Negra Tomasa, vuela con el viento. Cáchame en el cielo para que me cruces el río".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Consuelo Duval de luto: "Me duele mucho el corazón por su partida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.