Consuelo Duval confirma que se contagió del coronavirus: “Nunca había sentido tanto miedo en mi vida” La actriz y comediante mexicana rompió el silencio para aclarar especulaciones sobre su salud: “Cuando leí positivo, mi mundo se desbarató”. ¡Aquí los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz y comediante Consuelo Duval rompió el silencio para confirmar que dio positivo al coronavirus hace una semana. La mexicana compartió a través de su cuenta de Instagram un extenso mensaje en el que admitió que luego de saber su diagnóstico sintió miedo y mucha ansiedad, aunque aclaró que solo ha sentido cansancio como síntoma de la COVID-19. “Cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo”, reza parte del mensaje de Duval. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, reveló que solo le quedan siete días para aparentemente superar la enfermedad y envió un mensaje positivo a sus seguidores, a quienes invita a celebrar cada segundo de la vida. Image zoom Instagram / Consuelo Duval Tras el mensaje, sus amigos y colegas como, entre otros, Ana Bárbara, Adrián Uribe, Jacky Bracamontes o Andrea Lagarreta le desearon un pronta recuperación. “Qué bueno que estás bien, cuídate mucho”; “¡Dios! Te amo tanto mi reina que bueno verte así”; “Toda la luz y deseos de salud para ti Consuelo”; y “Eres más grande del miedo así que por eso estarás cantando victoria” fueron algunos de los comentarios de los usuarios al mensaje de Duval, que cuenta con casi 76,000 ‘me gusta’. Image zoom Instagram / Consuelo Duval Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

