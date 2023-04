Consuelo Duval critica a Federica Quijano por abandonar a perros rescatados de las calles Consuelo Duval acusa a Federica Quijano de abandonar a perros rescatados de las calles. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La presentadora Consuelo Duval acusa a la cantante y política mexicana Federica Quijano de deshacerse de animales que había salvado antes de las calles. Duval criticó a Quijano, exintegrante del grupo Kabah, de supuestamente rescatar a perros de las calles para luego abandonarlos. La polémica empezó en las redes sociales. Federica Quijano, quien es diputada del Partido Verde Ecologista de México, publicó en Instagram una fotografía con su nueva mascota, una hermosa perrita que le regaló su hermano, el también exintegrante de Kabah Apio Quijano. "Gracias por todos sus mensajes toda la buena vibra y amor siempre tan real", dice en su mensaje. "Hoy después de muchísimos años mi hermanito Apio Quijano me vio poco sensible y platicando le conté que esta raza de perritos me fascinaba pero siempre en mi casa tuve perritos que rescataba y jamás hubiera pensado en tener a esta belleza a mi lado", añadió. Consuelo Duval Credit: (Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) "Me hizo muy feliz y sé que me dará tanto amor como yo a ella. Son de esos momentos que te ves a los ojos y haces click sabiendo que te van a amar y vas a amar para toda la vida", añadió sobre su mascota. "Bienvenida a la familia pequeñita, te vi y ya te amo". Consuelo Duval y Federica Quijano Consuelo Duval y Federica Quijano | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un comentario que saltó a la vista fue el de la presentadora, comediante y actriz Consuelo Duval. "Rezo por él para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que "dizque" rescataste", escribió en Instagram. "Te recuerdo que los perros muerden por que es su forma de jugar". Los seguidores de Quijano la llenaron de preguntas después de este comentario de Duval. "¿También lo vas a tirar cuando crezca?", comentó un seguidor. "Necesito el contexto del perrito que abandonó o dice Consuelo", comentó otro. Federica Quijano Credit: (Victor Chavez/Getty Images) Hasta ahora Federica Quijano no ha hablado públicamente sobre este tema, pero mandó este mensaje en sus Instagram Stories sobre su nueva perrita y el resto de sus mascotas: "Está hermosa igual que está hermoso mi perro Pata, Benito, Gala, Tomás, Jade, Cal, mi gato, todos los animalitos que viven en mi hogar".

