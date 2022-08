Constanza, la hija de Edith González cumplió 18 años ¿qué ha pasado con ella? Han pasado 18 años desde que Constanza, la única hija de Edith González, llegó al mundo. Ahora, la joven podría tomar el camino de su madre o continuar alejada del ojo público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 13 de junio de 2019, falleció Edith González tras una larga lucha contra el cáncer. Dejó a su única hija Constanza, quien estaba por cumplir 15 años. Ahora, la joven ha llegado a la mayoría de edad y ha buscado mantener un bajo perfil y estar alejada del ojo público. Pero ¿qué ha ocurrido con la chica a tres años del deceso de su famosa madre. Constanza nació el 17 de agosto de 2004 en la Ciudad de México, su padre es un prominente político mexicano de nombre Santiago Creel Miranda. Si bien, la identidad de su progenitor se mantuvo oculta por varios años, la actriz reveló que el hombre siempre estuvo al pendiente de su hija y tras darse a conocer el parentesco, no dudó en convivir con la niña de manera formal. Sin embargo, la chiquilla vivía en casa con su madre y Lorenzo Lazo, el esposo de González desde 2010. Cons, como le llaman cariñosamente, tiene cinco medios hermanos. Santiago, María y Beatriz, quienes fueron procreados durante el primer matrimonio de Creel con Beatriz Garza Ríos. Y dos más, de 10 y 11 años, las cuales nacieron en las segundas nupcias del exsecretario de Gobernación de México con Paulina Velasco. Si bien, Lazo externó su deseo que tener la patria potestad de la jovencita, al final ella se fue vivir con su padre biológico. Edith Gonzalez y su hija Constanza Creel Edith González y su hija Constanza Creel | Credit: Mezcalent; Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aún así, la primogénita de Edith González mantiene una relación cercana con Lorenzo Lazo y tiene un contacto estrecho con su tío Víctor González y su prima. Constanza fue vista hace unos meses en cantando frente a la tumba de su madre. Meses antes, asistió a la marcha por el Día Internacional de la Mujer y, el pasado 2 de mayo, asistió en compañía de su padre, su Paulina Velasco y una de sus hermanas menores, Paulina, evento ecuestre Longines Global Champions Tour México. En algún momento, su tío mencionó que cuando Constanza fuera mayor de edad quizá optaría por desarrollar una carrera en el medio artístico; lo cual, solo el tiempo lo dirá.

