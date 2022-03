Constanza, la hija de Edith González, ¿será actriz como su mamá? Constanza Creel cada día se parece más a su desaparecida mami Edith González y muchos se han preguntado si seguirá sus pasos en el mundo de la actuación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya son varios años sin su mamá, pero Constanza Creel ha sabido superar esta irreparable pérdida a pesar del dolor. La hija de Edith González , que ya tiene 17 años, cada día se parece más a su mami y muchos se han preguntado si seguirá sus pasos en el mundo de la actuación. Cuando la pequeña tenía tan solo 9 años estaba empeñada en convertirse en actriz al igual que su mamá, uno de los rostros más bellos y populares de la televisión mexicana, que protagonizó icónicas telenovelas como Salomé, Corazón salvaje, Doña Bárbara o Nunca te olvidaré. Edith Gonzalez Edith Gonzalez | Credit: Mezcalent En ese entonces su mami dijo a la prensa que la pequeña debía esperar a terminar la prepa para lanzarse después a actuar. Pero ahora que ese tiempo ha llegado, ¿Constanza mantiene ese interés por la actuación? Víctor González, hermano de la fallecida actriz, aseguró que la jovencita tiene inclinaciones artísticas, aunque no podría asegurar que quiera actuar como lo hizo su mamá. "Lo único que les he comentado es que tiene cierta inclinación por las cuestiones musicales", indicó en un encuentro con la prensa en la Ciudad de México durante un homenaje a González, según Univision. El tío también contó cómo le iba a la joven a cuatro años del fallecimiento de su madre. "Está en la prepa, en muchas actividades, llevándose muy bien con mi hija", dijo. Edith González, Constanza Creel Credit: Agencia México Según afirmó, Constanza ha superado la muerte de su madre "con sabiduría, con armonía, no fue fácil, pero ya está bien". Por otra parte el hermano de la actriz explicó que cuando el próximo 17 de agosto Constanza cumpla la mayoría de edad, presidirá una fundación que su familia creará bajo el nombre de Edith González. "Estamos esperando la mayoría de edad para no llevar las cosas aceleradas y que todo vaya pausado", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Constanza evitó hablar con la prensa, en el acto dedicó unas poderosas palabras a todas las mujeres en este 8 de marzo. "Protesté por cada mujer desaparecida, violada, violentada, tocada sin su consentimiento", dijo. "Con esto mantengo vida la memoria de mi mamá y los valores que me enseñó".

