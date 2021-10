La hija de Edith González mandó un conmovedor mensaje a su madre al cielo Convertida en toda una mujercita, Constanza dedicó estas emotivas palabras a la actriz que llevaron a las lágrimas a los que fueron testigos del momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El recuerdo de Edith González está más vivo que nunca y se ha vuelto a demostrar. Con motivo del Mes de la lucha contra el cáncer, sus más allegados y, concretamente, su hija Constanza, han querido rendirle un sincero tributo. La joven se puso ante las cámaras de televisión por primera vez en un evento auspiciado por la fundación Corazones en movimiento en homenaje a la actriz. En él, la joven impactó por su madurez y fortaleza, un valor heredado de su hermosa mamá a la que dedicó unas conmovedoras palabras. "Mamá, te amo. Te recordaré por siempre y para todo", expresó frente a las cámaras. El programa Ventaneando ofreció en exclusiva estas imágenes en las que también se pudo ver a la adolescente entonar unas líneas de la canción "Cielo rojo", acompañada de su prima Frida y su tío, Victor Manuel González, hermano de Edith. "No he podido olvidarte, desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sobras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez...", leyeron emocionados. Edith González y su hija Constanza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven se ha mantenido al margen de los medios desde el fallecimiento de su madre hace más de dos años, pero este reconocimiento era extremadamente significativo y no quiso perdérselo. Constanza es ya una mujer de 16 que tiene mucho de su mamá. Su tierna mirada, sus ojos claros, su melena rubia y piel de porcelana recordaron mucho a la protagonista de Salomé, toda una dama de la escena y los corazones.

