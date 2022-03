El impactante mensaje de la hija de Edith González: "Yo quiero vivir" La joven Constanza honró a su madre con unas palabras que conmovieron a todos. Ya es una mujer de 17 años con las ideas bien claras y definidas que quiso compartir así con el mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando están a punto de cumplirse 3 años de la partida de la siempre querida Edith González, el mundo la sigue recordando con sus trabajos frente a la gran pantalla y su solidaridad y entrega detrás de ella. Siempre presente y colaboradora con las causas más nobles, la actriz dio ejemplo de altruismo y hermandad con los más afligidos. Un valor que su hija Constanza ha heredado de su madre y del que ha dado fe en estos días. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y un evento en honor a su progenitora, la joven apareció con un mensaje propio, lleno de madurez y significado que sorprendió a todos. En homenaje a su madre, su gran ejemplo, y a todas las mujeres, Constanza transmitió un poderoso escrito para el mundo. Edith González Credit: Instagram La única hija de Edith llegaba al lugar de la celebración con una pancarta en mano que mostró de principio a fin a las cámaras que la esperaban. "Yo quiero vivir no sobrevivir", leía la tinta negra sobre este trozo de papel blanco. La adolescente destacó así la importancia de que los derechos de las mujeres no sean pisoteados sino respetados para seguir avanzando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de posar al lado del cartel en conmemoración de su madre, su guía y mayor ejemplo a seguir, la joven participó en la marcha en apoyo a la mujer programada para ese día. Como una más alzó su mano, mostró su mensaje y gritó en contra de la violencia de la que muchas son víctimas. Unas imágenes de las que la primera actriz mexicana estaría profundamente orgullosa. Ese es el gran legado que ha dejado a Constanza, su compromiso con lo que es justo y necesario. La también hija de Santiago Reel, con quien vive junto a su esposa e hijos, es una bella mujer de 17 años, decidida, comprometida y con la mejor herencia de todas: los principios de su mamá, un legado que no tiene precio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El impactante mensaje de la hija de Edith González: "Yo quiero vivir"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.