Te decimos como la hija de Edith Gonzalez la recordó a tres años de su muerte Constanza Creel, la única hija de Edith González, quiso rendirle un emotivo tributo a su fallecida madre de una manera muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 13 de junio de 2019, falleció Edith González tras haber luchado por algún tiempo contra el cáncer de ovario; tenía 54 años. Tras el deceso, su única hija, Constanza, se fue a vivir con su padre Santiago Creel y la familia de este. Además, la jovencita se alejó por completo del ojo público y las cuentas de redes sociales que tiene son privadas. Por eso, cualquier aparición es motivo de asombro. Justamente, en el marco del tercer aniversario luctuoso de la actriz, la chica fue captada por el programa estadounidense de televisión Despierta América acudiendo a la tumba de su madre con una guitarra y le rindió un homenaje dedicándole algunas canciones. Sin embargo, no quiso pronunciarse al respecto y cuando fue cuestionada por dicha emisión solamente dijo gracias" y se subió de inmediato al automóvil del hermano de la protagonista de la telenovela Eva, la trailera, Víctor Manuel González, quien la acompañaba. "[Cantar] es su género estrella. Lo mismo cuando [Edith González] estaba dejando de respirar mi hija y Constanza la acompañaron con música", explicó Víctor González, justamente, a Despierta América. "Son canciones íntimas, no es un secreto, pero son muy íntimas que le cantó cuando falleció en el hospital, algunas otras que le gustaban a Edith y otras que le dedicó Constanza". Edith Gonzalez y su hija Constanza Creel Edith González y su hija Constanza Creel | Credit: Mezcalent; Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la muchacha "tiene mucha tendencia" al canto, su tío advirtió que "todavía no lo podemos afirmar que va a elegir" como profesional definitiva. Eso sí, dejó claro que sigue en pie llevar a cabo una fundación en honor a su hermana que estará a cargo de la jovencita. "Cuando sea mayor de edad les vamos a dar la noticia, pero la idea está vigente. Estamos viendo detalles y esperando que cumpla la mayoría de edad para que todos estemos en la misma circunstancia [legal]", explicó. "Constanza está muy preocupada del respeto de género, del cáncer de ovario". Edith Gonzalez y su hija Constanza Creel Edith Gonzalez y su hija Constanza Creel | Credit: Instagram/@edithgonzalezmx1 Mientras tanto, Constanza Creel continúa dedicada a sus estudios y vida familiar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Te decimos como la hija de Edith Gonzalez la recordó a tres años de su muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.