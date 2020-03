El amor en los tiempos del Coronavirus. Los consejos de la Doctora Nancy Álvarez para las parejas

¿Cómo pasar la cuarentena con tu pareja sin llegar a la separación o el divorcio? La Doctora Nancy Álvarez habló con People en Español sobre este tema, ofreciendo sus consejos para mantener un matrimonio o relación de pareja saludable en tiempos de tensión como la pandemia del coronavirus. Si bien algunos pensarán que convivir las 24 horas con su pareja dentro de la misma vivienda sin discutir —o llegar al aburrimiento— será una misión imposible, la sexóloga y terapeuta dominicana asegura que sí se puede.

"Cuando estás con una persona que te llevas bien, siempre es bueno tener tiempo para hablar porque normalmente estamos trabajando, corriendo. Casi siempre a las parejas nos falta tiempo y tiempo para hacer cha-chaca", añade risueña sobre disfrutar el sexo. "Eso también te relaja, es un tremendo ejercicio y te hace bien, te acerca a la pareja. Disfruten, levántense tarde, hagan el amor y hablen de cosas agradables, oigan música".

¿Cómo es la convivencia en cuarentena para las parejas que tienden a discutir? "Si hay conflicto es un caos", admite ella risueña sobre los matrimonios que tienen problemas. "Si hay cosas que hablar que pueden resolverse entre los dos, me parece una situación agradable porque hay tiempo, pero eso es si saben comunicarse. Si van a pelear e insultarse, mejor es que ese tema no lo toquen hasta que no puedan ir a un terapeuta que los ayude antes de que se machaquen, se hieran y se hagan daño. Si pueden hablarlo maravilloso, porque se desahogan y se expresan, pero tienen que hablar con control, sin herir al otro".

Álvarez reconoce que este tiempo aislados en casa es positivo para sanar heridas emocionales a través de la escritura y la reflexión. "Si no lo puedes hablar puedes escribirlo, puedes escribir una carta de amor o de perdón, un proceso muy efectivo para que una persona saque algo que le está doliendo y no puede hablarlo. Lo escribes tú solo y es fabuloso. Esa carta tú no tienes que mandarla, pero a medida que escribes vas sanando. Si al final, después quieres dársela a esa otra persona, se la das, pero no al principio porque hay mucha rabia".

Álvarez, de 69 años, cuenta cómo van pasando la cuarentena en su hogar en Miami con su esposo, el doctor Álvaro Skupin. "Yo estoy bien gracias a Dios", dice. "Ya no salgo a caminar porque vivo en Brickell y aquí hay demasiada gente caminando. Yo soy alto riesgo porque soy hipertensa y tengo más de 60 años, y mi marido además es asmático y no podemos arriesgarnos a que alguien caminando nos pase muy cerca sudando o estornude. Mucha gente no mantiene la distancia. Por eso estamos haciendo ejercicio en casa con nuestra caminadora. Mantenerte activo relaja y te ayuda a dormir mejor".

La doctora también compartió sus tips para mantener el buen ánimo durante esta crisis. "Tenemos que mantenernos informados aunque no el día entero viendo eso", recomienda. "Yo veo los noticieros y para de contar. Me pongo a hacer otra cosa, a leer, a ver una película, a trabajar por internet dentro de la casa y a mantearnos comunicados con nuestra familia. Lo bueno de esto es que tenemos más tiempo de acercarnos a la familia —aunque no sea físicamente— pero para hablar con ellos, conectarnos. Meditar es fabuloso porque sube el sistema inmunológico. Esa ansiedad y angustia si no la manejamos nos va a enfermar. La mejor medicina es mantener bien las defensas del organismo con bajo estrés, dormir bien, tratar de batallar la depresión. Hay que hacer un esfuerzo para controlar los pensamientos negativos. Cuando te vengan a la cabeza sacarlos y distraerte en algo. Hay que aprender a vivir en el aquí y ahora porque no sabemos qué va a pasar. Tenemos que mantenernos vivos, no andar en la calle y mantener la calma".