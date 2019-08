Tres consejos de Ismael Cala para subir tu autoestima y reinventarte

Muchas veces nos enfocamos en el afán de la vida y en la lucha constante por conseguir nuestras metas y trabajar por nuestros sueños. Pero en esa carrera, la autoestima y el amor propio son de suma importancia para mantener un equilibrio saludable.

La mejora continua debe ser parte de nuestras vidas y por eso el comunicador y conferencista Ismael Cala nos compartió unos consejos para tomar esos primeros pasos hacia tener más amor propio y mejorar nuestra autoestima.

Estudio de nuestra historia

A mi me cambió la vida el reescribir mi historia. Uno se acostumbra tanto a su propia historia, se cree tanto su propia historia, se identifica tanto con lo que nos pasó, con los eventos que nos traumatizaron que no eres capaz de entender que tú eres el escritor, eres editor y director de tu propia película

Des identifícate, distánciate un poquito, de manera saludable, de quien eres hasta ahora, porque uno basa su identidad en nuevos proyectos y lo que nos entusiasma del futuro. Cuando uno se distancia de su historia la puede reescribir, darle una mirada diferente y reinterpretarla.

Es un proceso de autodescubrimiento

Es necesario hacer un autoestudio y saber de donde viene qué creencia que tienes en la piñata, que es la mente y saber si me sirve o no me sirve. ¿Me empodera o me limita? No importa si la dijo papá mamá o un tío, o se la escuché a un maestro. Acepté en algún momento lo que dijo el otro era una verdad absoluta y la convertí en creencia.

Reinvención y mejora continua

Nunca dejo de aprender, nunca dejo de cambiar, estudio lo que no me gusta porque se que no me es beneficioso y lo cambio, pero desde la perspectiva de que yo puedo reescribir mi historia.

Este y otros temas de crecimiento personal han sido estudiado y compartidos por el expresentador de televisión Ismael Cala a través de la Fundación Ismael Cala que celebrará sus primeros 50 meses en septiembre en la Gala Fifty.