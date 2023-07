El consejo de Gerard Piqué a Rosalía y Rauw Alejandro tras su ruptura: "Lo digo por experiencia" Estas han sido las palabras que ha dirigido el exfutbolista español a los cantantes y resto del mundo tras conocerse su sonada separación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay una ruptura que ha ocupado titulares, es la de Shakira y Gerard Piqué. Desde que lanzaran un comunicado anunciando su separación, han sido protagonistas de la prensa diariamente. Y tiene pinta de que la cosa siga siendo así. Ahora parece que le han quitado algo de protagonismo la que fuera otra de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento: Rosalía y Rauw Alejandro, quienes acaban de confirmar el fin de su compromiso. En medio de la emisión de su programa de la King´s League junto a Ibai Llanos y otros colegas, el ex de Shakira escuchaba atento cómo se daba la noticia de la ruptura en su propio show. Su cara era un poema, igual que la de Ibai, quien hace apenas unas semanas entrevistaba a la parejita, aparentemente feliz y con todas las ilusiones puestas en la organización de su boda. Gerard, Rosalía y Rauw El consejo de Gerard ante la ruptura de Rosalía y Rauw | Credit: Gerard Piqué: (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images) Rauw y Rosalía: (Photo by Manny Hernandez/Wireimage) Ante lo sucedido, tocaba abrir debate, pero Piqué se adelantó para expresar lo que siente y, sobre todo, dejar en el aire un consejo para quienes lo quieran tomar. "Es mejor que lo mantengan ellos, ello sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda. Lo más importante es que sean felices a partir de ahora, se cierra una etapa y que sean felices", expresó con seriedad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También pidió tacto y respeto a la hora de opinar, él mejor que nadie sabe lo que es que se hable de uno a la ligera. "A mí no me gusta que la gente hable. Ya está, ha leído el comunicado. Está bien, pero de ahí a dar opiniones... Lo digo por experiencia propia", añadió. @@todo.twitch Aunque fueron unos segundos de cierta seriedad, Ibai rápidamente rompió el hielo haciendo un comentario que invitaba a las risas. Piqué no pudo evitar soltar unas carcajadas al escucharle. "Joder, macho, es que mira a mi derecha, mira a mi derecha, panza, panza, panza", dijo refiriéndose a su amigo Piqué y su actual estado de felicidad tras aparcar el deporte, dedicarse al amor y subir unas libritas.

