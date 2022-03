Conoce a la joven que podría ser la nueva conquista de Christian Nodal tras ruptura con Belinda Desde hace unos días, Christian Nodal ha sido visto con una misteriosa mujer que se dice que es su nueva pareja romántica ¿de quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras a darse a conocer, el 13 de febrero de 2022, la separación definitiva de Belinda y Christian Nodal; cada uno ha buscado retomar la vida de soltero. Así, el cantante se ha dedicado a cumplir sus compromisos profesionales, aunque con algunos conflictos; incluso, parece haber iniciado un romance con una joven con quien fue captado hace unos días en un restaurante de Los Ángeles, Estados Unidos. Pero ¿quién la persona que podría haberle regresado la esperanza por el amor al compositor mexicano? Se trata de una modelo colombiana de nombre Mariana Ríos, que según refieren diversos medios de comunicación, se dedica a vender fotografías y videos para adultos en la red social de Only Fans; en la cual cuenta con 53 imágenes y un clip. La chica abrió su cuenta de Instagram en febrero de este año; sin embargo, este 30 de marzo de 2022, la ha cerrado y se desconocen los motivos. Christian Nodal y Belinda Credit: Mezcalent.com; JDS/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de "Con los besos que te di" ha sido cuestionado al respecto, pero ha evitado hablar del tema o mencionar si se trata de su nueva relación sentimental. Por lo tanto, sigue en el aire que mantengan una romance formal. Pese a ello, han señalado a Mariana Ríos como la responsable de la ausencia del compositor mexicano en un concierto que debía ofrecer, justamente, en Colombia el pasado fin de semana. Mariana B. Ríos Credit: Mariana B. Ríos Instagram Pese a las especulaciones sobre su situación amorosa, Christian Nodal debe resolver los problemas legales por los que atraviesa y limpiar su imagen tras las ausencias a diversas presentaciones; lo cual, ha ocasionado la desilusión de sus fanáticos y la molestia de los empresarios. Si quieren votar por AÑADAN NOMBRE DE LA PERSONA en nuestra encuesta sobre quién debería ganar un premio en los Grammy, vota aquí. https://peopleenespanol.com/celebridades/premios-grammy-2022-votacion-artistas-favoritos-karol-g-camilo-selena-gomez/

