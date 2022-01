Conoce al hijo influencer de Ricky Martin De los cuatro hijos que tiene Ricky Martin, uno está demostrando su gusto por las redes sociales y poco a poco está sumando seguidores por méritos propios ¿de quién se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido, que Ricky Martin es padre tiene cuatro hijos, una nena y tres niños, los mellizos Matteo, Valentino, Lucía y Renn; incluso, de vez en cuando, el cantante los muestra públicamente en sus redes sociales. Ahora, se descubre que uno de los gemelos, Valentino, está abriéndose su propio camino como influencer; así, el chico sube algunos videos de diversos tipos en TikTok sin tener todavía un estilo definido. Sin embargo, el chico de 13 años se está caracterizando por hacer clips donde muestra que ha heredado las dotes como bailarín de su famoso padre y suele realizar algunas reflexiones sobre los meses del año a los ha llamado, justamente, Revisión del mes, en los cuales, hace una reflexión de lo interesante en cada uno. Así, dio a conocer que agosto es su preferido y enero es el que menos le gusta. Sus comentarios los hace solo en inglés. De vez en cuando, realiza algunos audiovisuales divertidos, momentos cuando molesta a su hermano gemelo, utilizando su videojuego o de sus mascotas. Casi todos los graba al interior de su casa. Su primer video lo posteo en 17 de noviembre de 2020 y suele ser activo. ricky-martin-jwan-yosef-hijos-matteo-y-valentino.jpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A últimas fechas, mostró un fragmento de un concierto de Martin y fue cuando algunos de sus seguidores descubrieron quien era su padre y le enviaron mensajes de felicitación y halagos para el cantante. Su más reciente publicación la realizó en Año Nuevo. Su cuenta es @ TiGamingNo8, hasta el momento tiene 11.2 miles de seguidores y 70.3 miles de likes. Su cuenta en Instagram también es tigamingno8, pero es privada. Hijo de Ricky Martin, Valentino Quizá en un futuro, Valentino siga los pasos de su padre Ricky Martín, ya sea como cantante o como bailarín, quizá ambos; solo el tiempo lo dirá.

