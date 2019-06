Conoce un poco más a una de las parejas del momento, Paulina Sodi y Héctor Suárez Gomis

Su papá, Héctor Suárez, es también actor y comediante. La relación entre los dos es una muy cercana.

“Fíjense, para empezar hizo que me enamorara de mi profesión. Hasta el día de hoy me dice campeón. Todos los días me dice “TE AMO” y si no me lo dice, me lo escribe por WhatsApp acompañado de emojis de corazones (varios) y flores (también varias). Me enseñó a ser un guerrero con su ejemplo, a no dejarme de NADIE. La integridad y la honestidad en mi persona son por su culpa. Hay algo que no sé de qué manera se lo voy a agradecer: ¡ME ENSEÑÓ A REÍR! La risa en nuestra relación es muy importante. Todo, absolutamente todo lo vemos a través del humor”, recordó su hijo.