Conoce a la actriz de Televisa de 92 años que es un éxito en TikTok Queta Lavat, quien tiene 79 años de trayectoria profesional, se ha convertido en toda una influencer ¿qué hace esta actriz que se ha posicionado en el gusto de los cibernautas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 92 años de vida y 79 de carrera artística, Queta Lavat es una de las actrices mexicanas más longevas que continúa trabajando. Ante las medidas sanitarias que impusieron a causa de la pandemia, muchos famosos debieron permanecer aislados en casa para evitar el contagio y redujeron sus salidas a foros; ese fue el caso de esta la intérprete de Lucrecia en la telenovela Corazón indomable. Sin embargo, la hermana del fallecido Jorge Lavat, decidió probar suerte en las redes sociales y ahora ya suma 684.5 mil seguidores. "Yo ni sabía que era eso de, TikTok; alguien me invitó y dije 'vamos a ver qué pasa'. Gracias a Dios tengo muchos seguidores, casi un millón; mis recetas tienen mucho éxito", mencionó al diario mexicano El Universal. "Ahora, me tiene el señor Esteban Arce en su noticiero y ahí las pasa. En mi página doy consejos, anécdotas de películas, de mi vida. Lo que más éxito ha tenido son mis frijoles negros". En esta plataforma gusta de presentar momentos de su vida cotidiana, ofrecer consejos, contar breves anécdotas sobre su paso por el mundo artístico, hablar de sus experiencias de vida, dar sus propios refranes, mostrar algunos paseos y bromear con sus fanáticos. Estos videos, se han convertido en la delicia de los cibernautas que no dudan en darle likes y llenarla de elogios. Queta Lavat Credit: AMACC Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada jueves, una persona la ayuda, y graba diez videos, que sube poco a poco, con guiones que la propia actriz escribe. "Para los que vivimos el siglo pasado y que vivimos en este nuevo, es una maravilla todo: el teléfono celular, al licuadora, el horno de microondas; todo lo disfruto y todo lo uso", confesó. Queta Lavat Con 160 películas en su haber, más de 35 telenovelas y varias obras de teatro, Queta Lavat, quien tiene cuatro hijos, considera que siempre la ha pasado muy bien y está agradecida por ello. "Fui muy consentida de la vida, mi trabajo precioso desde que empecé, mi matrimonio muy duradero; soy la consentida de Dios", concluyó.

