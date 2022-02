Conoce a la prima de Shakira que es una sensación en redes Velerie Domínguez es una prima de Shakira dedicada a la actuación y el modelaje; sin embargo, también ha revolucionado las redes sociales con su ingenio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al parecer, Shakira no es la única en su familia de ser una sensación en la redes sociales. La cantante tiene una prima que cada día cobra más fuerza gracias a las imágenes y divertidos videos que da a conocer; se trata de Valerie Domínguez y que en su cuenta de Instagram suma 2.8 millones de seguidores; mientras en Tik Tok tiene 1.1 millones y 850 mil. La actriz gusta de hacer clips con su pareja Juan David Echeverri que han resultado del agrado de sus seguidores. Incluso, la pareja aprovechó el embarazo de su primer hijo, a quien llamó Thiago, para hacer cápsulas cómicas al respecto. En su última publicación, Domínguez hizo una reflexión sobre la maternidad que ha resultado muy aceptada entre los cibernautas. "Los hombres se ven más sexy e interesantes cuando son papás cierto? Pero las mujeres… Hay un tema que me tiene muy pensativa últimamente. Estoy segura que a muchas mamás les pasa", escribió en su cuenta de Instagram. Shakira Super Bowl LIV - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs Shakira | Credit: Photo by Focus on Sport/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también modelo acompañó este texto con fotografías donde se muestra en bikini. "Me parece impresionante el cambio de paradigma que sufre una mujer al ser mamá. Es como si la maternidad (como socialmente la categorizamos) fuera contraria a ser sexy o social, se espera que tú identidad ahora sólo tenga un ángulo, el de cuidadora", agregó. "Estamos acostumbrados a oír la narrativa de que las mamás' se comportan y se visten de una forma determinada, como si a partir de ese momento te debes restringir y cambiar lo que tú eres a lo que la gente espera que tú seas. Es ese cambio de percepción del que les hablo", dijo. "Puedo decirles honestamente, que nunca me había sentido más poderosa y capaz que en esta etapa de mi vida! Me siento como ¡¡La Mujer Maravilla, la Mamá, la Mamacita y mucho mas!!". Valerie Domínguez Credit: Valerie Domínguez Instagram Concluyó su mensaje con un consejo. "Mamá hoy quiero invitarte a que no te comas el cuento de esos ¡roles preconcebidos! ¡Sé auténticamente tú! ¡¡Los moldes son para las galletas!! ¡Amor, Amor! Mucho amor mamás. Ser mamá es un súper poder", concluyó. Valerie Domínguez sigue cosechando éxitos en su natal Colombia, donde actualmente realiza una telenovela que lleva por título Te la dedico.

