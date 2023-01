Conoce al guapo hijo de Consuelo Duval que es actor y cantante Michel Duval es un joven de 28 años, hijo menor de Consuelo Duval, que se está labrando un camino propio como actor y cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien es de conocimiento público que Consuelo Duval tiene dos hijos, Paty y Michel; pocos saben que el menor de sus vástagos se dedica al mundo de la música. El joven tiene 28 años, estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa, y en la Academia Americana de Artes Dramáticas. Su nombre real es Michel Dussauge; nació el 10 de febrero de 1994 en la Ciudad de México. Debutó en la actuación, a los 18 años, cuando apreció en un episodio de la teleserie La rosa de Guadalupe y en la serie Último año. Se ha desarrollado profesionalmente como actor, cantante, productor y director. Además, ha sido modelo para diversas marcas. Su trabajo en televisión incluye las telenovelas Atrévete a soñar, Señora Acero, Lo imperdonable y Parientes a la fuerza, por mencionar algunas. También ha formado parte del elenco de series como Queen of the South, Deadly Class, Diablero, Herederos por accidente y Mujeres asesinas, entre otras. Consuelo Duval en Infelices Para Siempre Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este joven debutó en la música con el sencillo "Déjame decirte", en 2016. Posteriormente, sacó a la luz la producción MD, de la cual se desprenden temas como "Volar"; "No lo intentes más" y "Dime sí". En 2021 lanzó la canción "Bien bien" y en 2022 "Girasol". A Mich Duval, como también se hace llamar, le gusta practicar deporte y viajar; además, disfruta de momentos en familia y con amigos. En su cuenta de Instagram cuenta con 1.4 millones de seguidores a quienes les muestra su pasión por la música y cómo disfruta su día a día. Hace poco declaró que estaría feliz de actuar al lado de su madre Consuelo Duval y su hermana. Por cierto, la comediante no duda en dejar claro, públicamente, lo orgullosa que está de su hijo.

