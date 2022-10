Conoce más a la actriz Claudia Martín, la ex de Andrés Tovar, el esposo de Maite Perroni Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Claudia Martin Credit: John Parra/Getty Images Antes de casarse con Maite Perroni, el productor Andrés Tovar estuvo casado con la actriz Claudia Martín. Conoce más a la actriz mexicana, protagonista de la telenovela Los ricos también lloran. Empezar galería Brillando Es la protagonista de la telenovela Los ricos también lloran junto a Sebastián Rulli. También ha actuado en Sueño de amor, Amar a muerte, y Fuego ardiente, entre otras producciones. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Capítulo cerrado Estuvo casada con el productor Andrés Tovar, quien recién se casó con la actriz y cantante mexicana Maite Perroni. 2 de 6 Ver Todo Nuevo amor Después de su divorcio, volvió a encontrar el amor. Su novio es el actor Hugo Catalán. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Disfrutando la vida La actriz recién se fue de vacaciones con su amado. "Me apoya incondicionalmente, sabe cómo es este trabajo porque se dedica a lo mismo", dijo a People en Español sobre su novio. 4 de 6 Ver Todo Escrito en las estrellas A Hugo Catalán lo conoció trabajando en la telenovela Los ricos también lloran, ya que su novio es parte del elenco. 5 de 6 Ver Todo Sabe relajarse Tiene su lado aventurero. Disfruta de la naturaleza, paseos en bicicleta y días frente al mar. En su cuenta de Instagram, donde tiene 2 millones de seguidores, comparte fotos de su vida fuera del set. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

