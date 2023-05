"Parece su hermana gemela": Conoce a la madre de Dania Méndez "Por un momento pensé que era Dania". El parecido físico entre Dania y su madre es asombroso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Méndez Dania Méndez y su madre | Credit: Instagram Dania Méndez (x2) Ayer se celebró en México el Día de la Madre y muchas celebridades dedicaron emotivas publicaciones a sus progenitoras a través de las redes sociales en este día tan especial. Este fue el caso de Dania Méndez, la que fuera concursante de la tercera temporada de La casa de los famosos, quien no dudó en consentir a su mamá en esta fecha tan señalada. "Feliz 10 de mayo a la mamá más guapa", expresó desde sus historias de Instagram, donde puede presumir de contar con más de 4 millones de seguidores. Dania Méndez Dania Méndez | Credit: Instagram Dania Méndez Mientras estuvo concursando en el exitoso reality show de Telemundo, la influencer mexicana habló en varias ocasiones de su madre y el vínculo tan especial que las une. Dania Méndez Dania Méndez | Credit: Instagram Dania Méndez Una estrecha relación que quedó patente ahora en los diferentes videos que publicó este miércoles Dania en los que madre e hija se dejan ver juntas celebrando el Día de la Madre. Dania Méndez Berny Left: Dania Méndez | Credit: Instagram Dania Méndez Right: Berny, madre de Dania | Credit: Instagram Berny Arredondo Dania no solo heredó de su madre rasgos de su personalidad, también su indudable atractivo físico. Y es que el parecido que existe entre ambas es asombroso. Más que madre e hija parecen hermanas, incluso gemelas, como comentaron algunos de sus seguidores en las redes sociales. Dania Méndez Dania Méndez y su madre | Credit: Instagram Dania Méndez "Por un segundo pensé que era Dania", escribió sorprendida una usuaria de Instagram. "Parece la hermana gemela de Dania", escribió otra persona. "Son como dos gotas de agua", se puede leer en otro de los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dania reveló en su día en La casa de los famosos que su madre sufre de epilepsia. "Empezamos a tratarla, fuimos a doctores, ya la epilepsia más relajada, ahora mi mamá tiene ataques mínimos", contó. Sus últimas historias en Instagram son la prueba de que todo marcha estupendamente.

