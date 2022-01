Conoce los regalos del día de San Valentín más extravagantes de las estrellas Desde románticas serenatas y costosas joyas, hasta lujosos viajes, así demuestran su amor las celebridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El día más romántico del año está a la vuelta de la esquina y los enamorados se preparan para sorprender a su ser amado, pero ¿cuál es el regalo perfecto para el día de San Valentín? En el día del amor y la amistad, los famosos desembolsan impresionantes sumas de dinero para impresionar a sus parejas. Desde costosas joyas hasta lujosos viajes y, por supuesto, el obligado gigantesco ramo de flores, las estrellas se las ingenian para dejar huella en la memoria de su pareja, sin importar el "daño" a su cartera. Cuando de complacer a su amada se trata, el esposo de Cardi B no tiene problema en ignorar el precio de los regalos. El rapero Offset se desvive por consentir a su mujer durante todo el año, pero el día de San Valentín lo hace de una manera muy especial. El año pasado, el cantante sorprendió a la dominicana con un camino decorado de rosas rojas en forma de corazón y globos deletreando la palabra "amor" flotando alrededor de su recámara. "Siento el amor, siento el amor", escribió Cardi en sus redes sociales, junto al vídeo mostrando su regalo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cardi B Offset Celebrity Sightings In Paris - September 29, 2021 Cardi B and Offset | Credit: (Photo by Marc Piasecki/GC Images Pero las flores y los globos fueron solo el principio, ya que días más tarde, la cantante reveló que su esposo la sorprendió con un viaje sorpresa junto a su hija Kulture, además de obsequiarle un costoso reloj de brillantes, de acuerdo a People. "Gracias bebé…Hiciste este fin de semana tan especial para mí. Te amo para siempre", expresó junto a varias imágenes del viaje. El amor se acabó para Kanye West y Kim Kardashian, pero el rapero realmente ha puesto la barra alta cuando de regalos se trata. Para la celebración del 2019, el exesposo de la estrella de telerrealidad sorprendió a la madre de sus hijos con una serenata del mundialmente reconocido saxofonista Kenny G en la sala de su casa, rodeado de decenas de rosas rojas, blancas y rosas. "¡Nada grande, Kenny G en mi sala! Feliz día de San Valentín", compartió Kim en su cuenta de Twitter. Kanye West Kim Kardashian Credit: (Marc Piasecki/WireImage) La cantante puertorriqueña Jennifer López, parece haber iniciado la guerra de obsequios entre su exmarido, Marc Anthony, y su exprometido y nuevamente novio Ben Affleck. Entre los regalos más costosos recibidos durante su relación con el salsero, salen a relucir unas sandalias laqueadas en oro valoradas en alrededor de 24 mil dólares. ¿Cómo podría competir Ben con eso? Gastando más de $1 millón en regalos para la famosa artista. Jennifer Lopez Ben Affleck Los Angeles Premiere Of Amazon Studio's "The Tender Bar" - Arrivals Jennifer López & Ben Affleck | Credit: Photo by Amy Sussman/Getty Images El romance entre Selena Gómez y Justin Bieber puso eufóricos a los fanáticos que aún extrañan ver a los cantantes juntos. Durante su relación, el ídolo juvenil se desvivió por consentir a la intérprete mexicoamericana. En el 2011, Justin compró casi toda una florería para obsequiar decenas de arreglos a Selena. Y eso fue solamente la antesala a una romántica noche, ya que el cantante organizó una cita especial alquilando el Staples Center de Los Angeles donde la joven pareja disfrutó de una deliciosa cena viendo el clásico film 'Titanic'. Justin Bieber Selena Gomez 2011 American Music Awards - Arrivals Justin Bieber & Selena Gómez | Credit: Photo by Barry King/FilmMagic Pero dicen que no hay nada que exprese más amor que las joyas. Y si eso es cierto, la cantante y empresaria Victoria Beckham puede presumir que es muy amada por el futbolista David Beckham. El reconocido goleador obsequió a la ex Spice Girls un collar de diamantes y rubíes valorado en $8 millones en el 2006. Hoy por hoy, su amor continúa viento en popa tras 22 años de matrimonio, y sus regalos se han vuelto mucho más extravagantes. La excantante confesó que su ocurrente esposo le obsequió un juguete sexual de platino con diamantes incrustados valorado en cerca de ¡$2 millones! David Beckham Victoria Beckahm GQ Men Of The Year Awards 2019 In Association With HUGO BOSS David Beckham & Victoria Beckham | Credit: Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Hugo Boss Para agradecer el detalle, ella le compró un auto Rolls Royce Phantom de casi medio millón de dólares. Definitivamente, la competencia por el mejor regalo del día de San Valentín está reñida.

