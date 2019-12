Conoce los extravagantes y costosos regalos que recibieron las hijas de las Kardashian Kim Kardashian y Kylie Jenner se han convertido en el blanco de envidias y críticas por los extravagantes regalos que les obsequiaron en Navidad a sis hijas. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde anillos de compromiso, autos y hasta casas, estos fueron los extravagantes regalos que recibieron las celebridades de Santa Claus este año, y sus hijos no se quedaron atrás. Pero son dos pequeñas del clan Kardashian-Jenner las que han revolucionado las redes sociales por los lujosos y costosos presentes que han recibido. Como contamos, la reina de los realities Kim Kardashiany su esposo Kanye West han sido la comidilla de sus seguidores por el obsequio que le dieron a su hija mayor North. La pequeña fan de Michael Jackson recibió una legendaria chamarra del fallecido rey del pop, que fue personalizada a su medida. “North es una gran fanática de Michael Jackson”, explicó la orgullosa madre junto al vídeo publicado en sus redes sociales. “Está tan agradecida y emocionada”. Image zoom Kim comentó que la pieza la había comprado en una subasta y aunque no dio a conocer su valor, se ha reportado que tuvo un costo de alrededor de $70,000. Pero la historia no se queda ahí. Su sobrina Stormi, hija de la multimillonaria Kylie Jenner, recibió dos regalos que han sido la envidia de muchas chiquitinas. La pequeña recibió la visita de la princesa Poppy de la cinta de dibujos animados Trolls como regalo de su padre, el raperoTravis Scott, y su abuela, la mommager Kris Jenner, le obsequió una réplica de la espectacular casa de muñecas en la que jugaba su mami cuando niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ver la casa, que es más grande que un departamento de una recámara de la mayoría de la gente, Kylie no pudo evitar las lágrimas. Por otro lado, los primos de Stormi, hijos de Kourtney Kardashian, recibieron un regalo más conservador y tradicional: una mascota a la que aún están buscando nombre. Advertisement

