Conoce 'La Materialista Villa Boutique', la espectacular 'casa de campo' de Yameyry Tras salir de La casa de los famosos como cuarta finalista, la artista estuvo disfrutando junto a su prometido y otros familiares de esta propiedad que está ubicada en República Dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Materialista 'La Materialista' y su prometido Carlos Eury | Credit: Instagram La Materialista Yameyry Ynfante, mejor conocida como 'La Materialista', quedó cuarta finalista en la gran final de La casa de los famosos 3. Tras concluir su aventura en la casa más famosa de la televisión hispana y cumplir con sus compromisos profesionales derivados de su participación en el exitoso reality show, la artista dominicana tomó un avión y puso rumbo a su país natal, República Dominicana, en compañía de su prometido Carlos Eury para reencontrarse con parte de su familia. El lugar elegido por la intérprete de éxitos como 'La chapa que vibran' para pasar unos días especiales en compañía de sus seres queridos fue 'La Materialista Villa Boutique', la espectacular casa de campo propiedad de la artista. El lugar, ubicado en Buena Vista, La Vega, República Dominicana, cuenta con 3 habitaciones, piscina climatizada y una amplia y acogedora terraza con espectaculares vistas. La propiedad se puede alquilar, por lo que cualquiera que lo desee puede pasar unos días especiales en la villa creando memorias inolvidables junto a sus seres queridos. "Estamos acá, como yo digo, en la casita de campo, que está a la orden para todos ustedes. Es un lugar muy lindo para descansar y para con la familia", expresó 'La Materialista' a través de una transmisión en vivo en Instagram que llevó a cabo recientemente desde el paradisiaco lugar. 'La Materialista Villa Boutique' tiene capacidad para 12 personas y es uno de los pocos alojamientos de la zona que tiene piscina. La Materialista Credit: La Materialista Villa Boutique La Materialista Credit: La Materialista Villa Boutique La Materialista Credit: La Materialista Villa Boutique Más enamorados que nunca La artista y su pareja se comprometieron en el reality show y ahora se encuentran planeando la que promete ser la boda del año. "Desde que te conocí te elegí por el resto de mi vida aún sin conocerte bien al mirar a través de tus ojos el hombre maravilloso que eres, buen padre, hijo, amigo, me hace sentir tan orgullosa de ti y hoy doy gracias a Dios por tenerte en mi vida y mirar juntos en la misma dirección", eran las palabras que le dedicaba la artista días atrás a su enamorado desde su perfil de Instagram. "Te amo con toda mi alma amor mío. Dios bendiga nuestro amor siempre". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por permitirme ser parte de tus bendiciones. Te adoro y te amo", no tardaba Eury en comentar su publicación.

